Juve oltre l’emergenza: qualificata in Champions con un turno d’anticipo

La squadra bianconera torna ad avere il destino nelle proprie mani nella corsa al quarto posto dopo l’ultima giornata di campionato

Nuovo colpo di scena nella lotta Champions, con la sconfitta della Roma che fa felice la Juventus dopo l’ultimo turno di campionato.

I bianconeri tornano al quarto posto in classifica, davanti negli scontri diretti rispetto alla Lazio dopo l’1-1 non senza polemiche di sabato all’Olimpico nello ‘spareggio’ contro i biancocelesti. Il destino nella corsa per un posto in Champions League torna così nelle mani della Juve, che con sei punti nelle ultime due sfide con Udinese e Venezia si assicurerebbe il piazzamento tra le prime quattro in classifica.

La Juventus con due vittorie e raggiungendo quota 70 staccherebbe così il pass per la competizione europea più blasonata, indipendentemente dai risultati delle altri rivali. La Roma adesso è sotto di un punto dopo il ko sul campo dell’Atalanta, mentre il Bologna è scivolato a -2 dai bianconeri.

Juventus in pole nella corsa Champions: Tudor ritrova Yildiz e Koopmeiners

Come dicevamo la Lazio è dietro nella classifica avulsa rispetto alla Juve, che resterebbe quindi davanti alla formazione di Baroni in caso di arrivo a pari punti anche a fine campionato.

Inoltre, in base a una combinazione di risultati favorevole, la squadra di Igor Tudor potrebbe qualificarsi matematicamente in Champions League con un turno d’anticipo. Alla ‘Vecchia Signora’ domenica prossima – oltre evidentemente ai tre punti con l’Udinese all’Allianz Stadium – servirebbero le contemporanee sconfitte di Lazio e Roma nel doppio incrocio milanese-capitolino rispettivamente contro Inter e Milan, oltre a una mancata vittoria del Bologna con la Fiorentina.

Intanto Tudor fa la conta delle assenze in vista del fondamentale incrocio casalingo contro l’Udinese, dove il tecnico croato non avrà certamente a disposizione gli squalificati Kalulu, Thuram e Savona. Difficile anche il recupero degli infortunati Kelly e Cambiaso in difesa, mentre oltre al rientro dalla squalifica di Yildiz c’è fiducia sul ritorno tra i convocati di Koopmeiners. Per Alberto Costa allarme rientrato (solo crampi), Gatti invece dopo lo spezzone con la Lazio si candida a una maglia da titolare vista l’emergenza nel reparto arretrato.