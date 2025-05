Juventus, ansia Yildiz: rischia una nuova squalifica in Italia e in Europa

Altra grana per il fantasista e numero dieci della Juve, chiamato a trascinare la squadra di Tudor nella fondamentale trasferta di Venezia

Novanta minuti decisivi e da dentro o fuori per la Juventus, che domani sera sul campo del Venezia a andrà a caccia del pass per la qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Tudor non può fallire l’obiettivo per non rischiare di ridimensionare le proprie ambizioni ed essere costretta a sacrificare qualche big sull’altare del bilancio. La conquista del quarto posto diventa quindi di capitale importante anche per il mercato e per blindare alla Continassa un gioiello del calibro di Kenan Yildiz. Il fantasista turco rimane al centro del progetto, con la Juve che vorrebbe costruire il futuro attorno al numero dieci e tornare in primis a lottare per lo scudetto.

Il rendimento dell’ex Bayern Monaco in questa stagione è stato altalenante, con la macchia dell’espulsione con il Monza che non gli ha permesso di essere disponibile nelle due fondamentali sfide per la corsa Champions contro Bologna e Lazio. Yildiz in silenzio ha lavorato alla Continassa per farsi trovare pronto per il ritorno in campo con l’Udinese, dove è risultato tra i migliori in campo e fornito due assist per le reti di Nico Gonzalez e Vlahovic.

Juve, grana Yildiz: continua il contenzioso con l’ex agente

Tudor quindi si affiderà al suo numero 10 per battere il Venezia e conquistare il biglietto per la prossima Champions League, anche se a minare la serenità di Yildiz ci sono alcune delicate pendenze fuori dal campo come spiega stamane il quotidiano ‘Tuttosport’. L’attaccante classe 2005 sarebbe infatti ancora coinvolto nella disputa legale con la vecchia agenzia e l’ex agente Carlos Ruiz Casillas, licenziato dal turco e dalla sua famiglia l’anno scorso prima di entrare nella sfera gestionale del potentissimo Jorge Mendes.

A settembre era stato presentato un esposto al Collegio di garanzia dello sport del Coni, con la sentenza nel frattempo che era arrivata lo scorso gennaio e dove il calciatore veniva sanzionato per aver risolto il contratto senza giusta causa. Il vecchio agente così ha presentato un esposto alla Procura Federale della FIGC segnalando l’inadempimento di Yildiz, che oltre a una multa rischierebbe anche una squalifica sia in Italia che a livello internazionale.

La grana extra campo da parte del numero dieci e della sua famiglia, insieme ovviamente alla Juventus, verrà però affrontata solamente dopo la decisiva gara contro il Venezia.