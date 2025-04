È arrivata la stangata per Yildiz: la decisione UFFICIALE del giudice sportivo

L’attaccante della Juventus squalificato dopo l’espulsione contro il Monza: altri nove calciatori fermati dopo la 34a giornata

Era attesa, è arrivata: stangata per Kenan Yildiz dopo l’espulsione alla fine del primo tempo della gara contro il Monza. La gomitata rifilata a Bianco al 46′ costa all’attaccante della Juventus due giornate di stop con il calciatore bianconero che sarà dunque costretto a saltare la doppia sfida Champions contro Bologna e Lazio.

Questa la decisione del giudice sportivo. Nel comunicato si legge di yildiz ha ricevuto una squalifica di due giornate e un’ammenda di 10mila euro per “per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria”.

Oltre al bianconero sono nove gli altri giocatori squalificati, tutti per una giornata: da segnalare, in ottica scudetto, lo stop per Ghilardi e Coppola del Verona che salteranno la sfida di sabato contro l’Inter. Stop di un turno anche per Liam Henderson dell’Empoli, Luca Ranieri della Fiorentina, Andrea Carboni del Monza, Valentino Lazaro del Torino, Kingsley Ehizibue e Martin Payero dell’Udinese.

Serie A, squalifica per Yildiz: caso Bisseck in Procura Federale

Dopo le ammonizioni ricevute nell’ultima giornata, entrano in diffida i seguenti giocatori: Pedro Pereira (Monza), Beltran (Fiorentina), Caldirola (Monza), Cande (Venezia), Djuric (Parma), Ilic (Torino), Savona (Juventus), Zappa (Cagliari).

Come ampiamente previsto non c’è nessun riferimento nel comunicato del giudice sportivo alla presunta espressione blasfema proferita da Bisseck nel corso di Inter-Roma. Un episodio che sarebbe arrivato sul tavolo della Procura Federale che ha acquisito il video. Possibile che, come successo per Lautaro Martinez, si arrivi nel caso ad un patteggiamento con una multa e non scatti la squalifica per il difensore tedesco.