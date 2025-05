Decisione presa: Conte alla Juve cambia il futuro di Yildiz

L’eventuale ritorno del tecnico leccese a Torino avrebbe anche dei risvolti sul destino del numero dieci bianconero

La Juventus non può permettersi passi falsi a Venezia: serve una vittoria domenica per staccare il pass per la prossima Champions League, indipendentemente dai risultati delle dirette concorrenti Roma e Lazio.

Manca l’ultimo passo a Igor Tudor per centrare il quarto posto e raggiungere l’obiettivo che gli aveva chiesto la società al momento dell’arrivo sulla panchina bianconera dopo l’esonero di Thiago Motta. Novanta minuti per salvare la stagione alla Continassa e che sono di capitale importanza anche sul piano economico.

La Champions infatti porterebbe potenzialmente almeno 60 milioni di euro nelle casse della ‘Vecchia Signora’ tra gettone di presenza e premi Uefa, a cui andrebbero poi aggiunto i ricavi da botteghino. Una missione quindi da non fallire per Tudor e che farebbe scattare in automatico il rinnovo del tecnico per un’altra stagione.

Calciomercato Juventus, Conte blinda Yildiz anche senza Champions

L’eventuale traguardo europeo però potrebbe comunque non bastare a Tudor per tenersi stretta la panchina della Juventus, con la proprietà e John Elkann in pressing per riportare sotto la Mole Antonio Conte. L’esperienza del croato si concluderebbe dopo il Mondiale per Club, con la società bianconera che pagherebbe una penale da 500 mila euro per liberarlo.

Conte è il nome in pole per cercare di tornare ai fasti di un tempo e aprire un nuovo ciclo vincente alla Juve. Il nuovo ribaltone in panchina comporterebbe inevitabilmente a un altro corposo restyling della rosa e in questo scenario la partecipazione alla prossima Champions League diventa fondamentale per avere maggiore libertà d’azione sul mercato e di conseguenza rinforzare adeguatamente la squadra.

Inoltre, la presenza alla blasonata competizione europee per club, consentirebbe alla dirigenza juventina di blindare alcuni big e in primis Kenan Yildiz. Al contrario, il gioiello turco (che ha una valutazione da 70-80 milioni di euro) potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio e per rientrare nelle perdite. In caso di arrivo di Conte in panchina, però, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ l’allenatore salentino ne bloccherebbe la cessione anche senza l’accesso in Champions della ‘Vecchia Signora’.

L’attuale allenatore del Napoli nutre grande stima per Yildiz e lo metterebbe al centro del suo progetto, se effettivamente dovesse interrompersi al termine di questa stagione il matrimonio con il sodalizio partenopeo.