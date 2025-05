Conte-Juve: primo rinforzo dal Napoli

Si parla in maniera sempre più insistente di Antonio Conte alla Juventus ed in tal senso attenzione ad una ipotesi. Un suo pupillo al Napoli lo può seguire in questa sua nuova avventura. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Questa è stata la stagione in cui Antonio Conte ha tolto ogni dubbio circa la sua capacità di incidere nel mondo del calcio. Ed in particolar modo nelle competizioni lunghe come i campionati, in cui sul lungo si ha più modo di dimostrare il proprio valore. I tifosi del Napoli hanno impiegato veramente poco, pochissimo tempo ad innamorarsi di lui e del suo approccio al calcio ed alla vita. Molto simile a quello tipico di Partenope. Ed ovviamente hanno giocato un ruolo decisivo da questo punto di vista i risultati ottenuti dalla squadra sul campo.

Lo spauracchio da questo punto di vista è rappresentato però proprio dalla paura di vederlo andar via dopo un solo anno. Per giunta con un ritorno agli acerrimi rivali della Juventus. Inoltre, c’è un rischio non di poco conto da tenere in considerazione. Vale a dire che con lui potrebbe salutare per approdare in bianconero anche uno dei calciatori che più ha impiegato in questa stagione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che cosa sapere a riguardo.

Primo rinforzo dal Napoli per la Juve di Conte? I dettagli

Antonio Conte, infatti, in carriera ha sempre dimostrato di creare con i propri giocatori un rapporto sempre strettissimo, al punto che spesso ha chiesto nei vari passaggi della sua carriera di andare a prendere determinati profili con cui aveva già lavorato. Proprio per questo motivo, c’è uno spauracchio non di poco conto per i tifosi del Napoli. Con le voci su Conte alla Juve che si fanno sempre più insistenti e con Anguissa che pare abbia deciso di andar via, c’è il rischio che quest’ultimo possa essere tra i nomi chiesti dal leccese ai bianconeri.

Un altro elemento da tenere in considerazione è che il massimo dirigente della Juventus è quel Cristiano Giuntoli che con una straordinaria intuizione di mercato portò Anguissa al Napoli a condizioni super vantaggiose direttamente dal Fulham, in Premier League. Al momento si tratta di indiscrezioni, ma è una pista da tenere in considerazione per le prossime settimane.

Difficile, però, pensare che se il Napoli dovesse perdere Antonio Conte, diretto verso la Juventus, andrebbe anche a dargli il cartellino di un calciatore decisivo come Anguissa. Sarà importante la sua volontà, anche perché pare intenzionato a volare in Arabia Saudita. A proposito di Conte, invece, anche ieri è stato vago sul suo futuro.