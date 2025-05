Dalla pressione di Napoli allo Scudetto “di tutti”, poi Conte dribbla sul suo futuro

Le parole di Antonio Conte in sala stampa a caldo, dopo la vittoria dello Scudetto: il suo pensiero sul futuro a Napoli

Le prime parole a caldo del tecnico pugliese sulla vittoria dello Scudetto: “Ho vinto anche all’estero, è una gioia incredibile, quando siamo arrivati al campo ho visto tutta questa gente e ho pensato ma se li mandiamo a casa senza scudetto, che delusione sarebbe stata? Prima di tutto mia, avrei avuto bisogno di tanto tempo per riprendermi, ho sentito una pressione che non potevamo non portarlo a casa”.

Poi Conte prosegue sulla spinta del pubblico partenopeo: “Ho fatto il calciatore, quando vedi certe scene ti carichi anche di tanta pressione perché hai un popolo dietro che ti spinge e che all’ultimo vuole festeggiare”.

Conte sul futuro a Napoli: “Ora festeggiamo”

Alla domanda sul momento topico della stagione, Conte chiaramente ricorda il pareggio Napoli-Inter: “Il momento della svolta è arrivato con il pareggio dell’Inter. Quello è stato importante, avessimo perso l’Inter sarebbe scappata in maniera assoluta e non ci sarebbe stata possibilità di riprenderli”.

Poi ringrazia uno ad uno i calciatori: “Il merito va ai ragazzi che non si sono mai arresi. Lo scudetto è di tutti, di Scuffet che gioca a Bologna, di Rafa Marin, di Mazzocchi che sostituisce Di Lorenzo. Anche dell’undici titolare e di chi ha sempre risposto presente”.

In merito alla sfida napoletana, il mister azzurro rivela: “Avevo bisogno di questa sfida, l’abbiamo vinta insieme”. Ma sul futuro, Conte è criptico: “Se si va avanti insieme? Nel frattempo festeggiamo“.