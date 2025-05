Conte alla Juventus, nuovo attaccante dal Belgio per il sì

Per Antonio Conte alla Juventus la strada sembra tacciata e da questo punto di vista arriva una svolta, dal momento che il nuovo attaccante può arrivare direttamente dal Belgio. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Con la lotta per lo Scudetto tra Napoli ed Inter che nella giornata di ieri si è conclusa, nel frattempo si sta giocando anche un’altra partita, che riguarda da vicino il futuro di Antonio Conte. E’ noto a tutti, in tal senso, che ha sviluppato una sorta di mal di pancia in questa sua esperienza napoletana per alcuni limiti strutturali dal suo punto di vista. O, probabilmente, per il forte richiamo e l’attrazione fatale che ha un club come la Juventus su di lui. In tal senso, però, non c’è ancora nulla di firmato da questo punto di vista.

Ovviamente si aspetterà l’incontro con la società e probabilmente Antonio Conte valuterà con attenzione le due proposte. Quella di Aurelio De Laurentiis e quella della Juve. Sicuramente in termini di ingaggio che gli sarà riconosciuto, Ma anche e soprattutto per quanto riguarda il progetto che gli sarà presentato. In tal senso, per convincere l’attuale allenatore del Napoli ad accettare la corte della Juventus può arrivare la svolta grazie al nuovo attaccante che, arrivando dal Belgio, può davvero dare all’attacco dei bianconeri ciò di cui ha bisogno. E si tratta di un vecchio pallino di Antonio Conte.

Juventus, il belga nel mirino per convincere Conte

Il reparto avanzato sarà centrale nelle valutazioni di calciomercato della Juventus. Dusan Vlahovic dovrebbe andar via, ma viaggia verso l’addio anche Conceicao. Ed attenzione anche a quello che può succedere ad Yildiz. In tal senso, un nome da tenere attentamente in considerazione e che è accostato alla Juventus da diverso tempo è quello di Dodi Lukebakio. Esterno di fascia di piede mancino, ha una grande qualità e di colpi di alto profilo. E da questo punto di vista ci sono risvolti importanti da andare a segnalare.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Siviglia ha deciso di mettere sul mercato Lukebakio per far cassa ed affrontare un periodo tanto complicato dal punto di vista economico e finanziario. Il suo addio è scontato e si parte da una valutazione da circa 30 milioni di euro, decisamente alla portata della Juventus e sicuramente più accessibile di altri profili presi in considerazione.

Classe 1997, Lukebakio è un’ala destra che andrebbe a prendere il posto di Conceicao, che dà ovviamente meno garanzie dal momento che ha alle spalle meno esperienza. E soprattutto meno capacità di incidere: per il belga in stagione sono arrivati ben 11 gol, in un Siviglia in estrema difficoltà. La Juventus, dunque, adesso può approfittare di questa occasione, per questo calciatore che Conte aveva chiesto anche al Napoli a gennaio.