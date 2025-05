Conte al Mondiale per Club: rivelazione Juve, tifosi euforici

Dopo il titolo conquistato con il Napoli la stagione potrebbe non essere conclusa per l’allenatore salentino

La vittoria dello scudetto con il Napoli ha permesso ad Antonio Conte di scrivere una nuova, ennesima pagina di storia. Il tecnico salentino è infatti il primo allenatore della storia a vincere il campionato di Serie A con tre squadre diverse.

Il suo futuro però è tutto da scrivere. Sia le parole di Conte che quelle di De Laurentiis lasciano infatti più di un dubbio. “Siamo due vincenti, ma in maniera diversa” ha commentato l’allenatore, mentre il presidente azzurro, alla domanda sul trattenere l’allenatore, ha affermato: “Non dobbiamo obbligare nessuno”. Frasi e considerazioni che lasciano più di un dubbio: un segno come il tecnico potrebbe cambiare aria a fine stagione.

Juve, Conte subito: può andare al Mondiale per Club

Secondo qualcuno, forse anche prima. Perché stando ad una considerazione del giornalista Romeo Agresti a ‘Juventibus’, Conte potrebbe tornare a sedere sulla panchina della Juventus.

Il club bianconero dovrà riuscire a superare il Venezia per centrare la matematica qualificazione in Champions League, ma la sua stagione non terminerà qui. La Juve infatti, insieme all’Inter, sarà una delle due squadre italiane impegnate nel nuovo Mondiale per Club, che prenderà il via dal prossimo 14 giugno negli Stati Uniti. E a guidare i bianconeri nelle sfide del torneo potrebbe essere proprio Antonio Conte. “Fonti vicine alla Juve mi hanno riferito che Conte potrebbe sedersi sulla panchina bianconera già in occasione del Mondiale per Club” ha affermato il giornalista. Sarebbe lui quindi la scelta di Cristiano Giuntoli e della dirigenza bianconera per la panchina, al momento occupata da Igor Tudor nel ruolo di traghettatore.

Una scelta che avrebbe del clamoroso per quello che potrebbe essere solo il primo di una serie di stravolgimenti delle panchine di Serie A: l’eventuale addio di Conte al Napoli implicherebbe che gli azzurri si fiondino su un nuovo allenatore. Nuovo allenatore che oltre alla Juventus stanno cercando anche Roma e Milan, ma neppure Atalanta e Inter sono certe della permanenza di Gasperini e Inzaghi. E se consideriamo l’interesse delle big per Italiano e Fabregas, delle prime 10 classificate di Serie A praticamente nessuna è certa di confermare la propria guida tecnica in vista della prossima stagione.