Conceicao, tifosi delusi: annuncio prima di Milan-Monza

Ecco cosa è successo prima del calcio d’inizio della sfida tra i rossoneri e il club brianzolo: occhi puntati sul tecnico portoghese

E’ stata una giornata intensa per il Milan e i suoi tifosi. Il popolo rossonero è stato protagonista di una pacifica contestazione nei confronti della proprietà e della società, in via Aldo Rossi nei pressi della sede del club. Da lì, poi, è partito il corteo che ha portato i tifosi allo stadio, dove è in programma la sfida tra il Diavolo e il Monza.

Una partita, che ha davvero ben poco da dire per entrambe le squadre. Le attenzioni ancora una volta si sposteranno sugli spalti, dove proseguirà la protesta dei tifosi. In campo, invece, la lente di ingrandimento sarà posta su quei calciatori che hanno ancora qualcosa da dire, come Luka Jovic, che vuole tenersi il Diavolo o Ruben Loftus-Cheek, reduce da una stagione complicata dal punto di vista fisico. Poi c’è curiosità per vedere Davide Bartesaghi sulla fascia al posto di Theo Hernandez.

Milan, attesa per Conceicao: il punto della situazione

Poi ovviamente c’è attesa per le parole di Sergio Conceicao, che aveva promesso di svuotare il sacco una volta conclusa la stagione.

Chi aspettava che il portoghese parlasse dopo la partita rimarrà, però, deluso. Non è, infatti, previsto, che l’ex allenatore del Porto, squalificato, parli con i giornalisti.

Ah se ne va proprio in silenzio allora — Daniele Triolo (@triolo_daniele) May 24, 2025

I tifosi, dunque, dovranno attendere per le dichiarazioni di Sergio Conceicao. In conferenza stampa è atteso il secondo Joao Costa. Per il 50enne di Coimbra potrebbero, dunque, non dovrebbero più esserci dichiarazioni ufficiali da allenatore del Milan. Nei prossimi giorni, infatti, è atteso l’annuncio della separazioni tra le parti, con il Diavolo che si affiderà ad una nuova guida italiana, con Igli Tare che sta pensando a Vincenzo Italiano.

Per il siciliano, però, bisognerà capire se rinnoverà o meno con il Bologna. In caso di fumata bianca, i rossoneri si fionderebbero su Massimiliano Allegri. Il livornese, però, è anche sul taccuino del Napoli, che lo prenderebbe in caso di addio di Antonio Conte. I prossimi, dunque, saranno, giorni intensi per le panchine di Serie A