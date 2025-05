“Vittoria a tavolino per il Cagliari”: Napoli senza parole

Questa sera si deciderà lo scudetto in Serie A. Intanto cresce la polemica sui tifosi partenopei

Il countdown è ormai finito: stasera Napoli-Cagliari e Como-Inter decreteranno la squadra vincitrice di questo campionato di Serie A.

La corsa scudetto è arrivata all’ultimo step con un punto a separare le squadre di Conte ed Inzaghi che questa sera si giocheranno tutto in novanta minuti. Nessun margine d’errore per gli azzurri che fanno l’andatura e conservano un punto di vantaggio che per dà a Lukaku e soci il coltello dalla parte del manico.

Servirà l’affondo finale alla capolista per festeggiare il quarto titolo della propria storia. Di fronte un Cagliari già salvo e con diverse assenze che peraltro ha vissuto una notte leggermente movimentata. Davanti all’hotel che ospita i sardi alla vigilia della sfida scudetto col Napoli, i tifosi azzurri si sono radunati con fuochi d’artificio e fumogeni.

🚨Davanti all’hotel che ospita il #Cagliari alla vigilia della sfida scudetto col #Napoli, i tifosi azzurri si sono radunati con fuochi d’artificio e fumogeni pic.twitter.com/otYU1v5m1D — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 23, 2025

Verso Napoli-Cagliari tra polemiche e caos nella notte: la furia sui social

Una nottata decisamente insolita che ha però scatenato anche diverse reazioni sui social da parte dei tifosi di altre squadre.

In molti su X non hanno gradito:

Se la giustizia sportiva è corretta , da’ la vittoria a tavolino 2 – 0 al Cagliari . — Nevio Bettocchi (@NevioBettocchi7) May 23, 2025

Che povertà! 😢 — Alessandra Peluso (@apeluso76) May 23, 2025

vabbé ma loro sono ancora convinti che gli scudetti si possano vincere e soprattutto perdere in albergo, si sa — Radio Berto (@FuckTheVar) May 23, 2025

Petardi e cori sotto l’hotel in cui alloggia il Cagliari.

Credo sia molto triste che i tifosi (tanti ma non la maggior parte) del Napoli sentano che, per vincere lo scudetto, una corazzata come quella degli azzurri debba giocare contro un Cagliari stanco e intimidito. pic.twitter.com/Bz3vUZCoa3 — Debora_db (@debora_db4) May 23, 2025

Vittoria a tavolino per i Cagliari.

Risolto. — Long_Pink_Jesus (@squeaky_cock) May 23, 2025

Tantissimi i messaggi che sono arrivati a margine di articoli e video relativi all’accaduto, che confermano la grande tensione che aleggia in queste ore sulla lotta scudetto. L’ultima parola ad ogni modo spetta al campo con Napoli e Como teatri della battaglia finale.