Napoli-Cagliari, tensione in città nella notte: caos sotto l’albergo dei rossoblu

Caos sotto l’albergo della squadra sarda in vista della partita contro il Napoli: ecco che cos’è successo durante la notte

Non scende solo il Napoli in campo, ma l’intera città. Ed è compito dei tifosi azzurri dare il benvenuto alla squadra sarda. Il Cagliari alloggia a due passi dallo stadio Diego Armando Maradona, proprio per evitare tragitti ed entrare all’interno dell’impianto senza problemi. Ma nella notte, una brutta sorpresa.

Infatti, tra la notte del giovedì e del venerdì i tifosi del Napoli si sono radunati proprio sotto l’albergo dove ha alloggiato il Cagliari di Davide Nicola, per disturbare l’intera squadra e rovinare il sonno. Si sa che per gli atleti è fondamentale riposare e caricare le batterie. Così, per recare disturbo e fastidio all’avversario del Napoli, gli ultras hanno ben pensato di lanciare fumogeni, fuochi d’artificio in aria e anche qualche petardo.

Napoli sospesa, non si dorme nella notte prima dell’esame

La notte trascorsa alla vigilia della partita contro il Cagliari si è faticato a dormire. E non solo per i giocatori del Cagliari, che hanno ricevuto una caldissima accoglienza sotto il proprio hotel. Ma in città, per le strade, si respira da giorni una tensione provata solamente nel 2023, quando il Napoli di Spalletti era ad un passo dal titolo.

Fuori lo stadio Maradona è stato esposto anche uno striscione: “Notte prima dell’esame“. L’esame più difficile. Come ha detto Antonio Conte, Napoli-Cagliari è la partita più importante della stagione. Può definire la stagione ottima o superlativa. E il mister non vuole farsi scappare questa chance di entrare subito nella storia del club e nei cuori dei tifosi napoletani. In un anno ha fatto una scalata impensabile. Ad inizio stagione, nonostante il suo arrivo, si faticava a prevedere la formazione partenopea tra le squadre al vertice del campionato. Ribaltati tutti i pronostici.