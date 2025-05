Sprint Allegri, panchina sempre più vicina: ecco l’indizio definitivo

Le ultime sul futuro prossimo del tecnico livornese in lizza per la panchina del Milan e il favorito per quella del Napoli in caso di divorzio da Conte

Allegri è pronto a tornare in pista. Il livornese è il prescelto del Napoli, ovvero di De Laurentiis qualora Conte andasse davvero via dal Napoli. Ma l’ex Juventus è pure uno dei due principali candidati, l’altro è Italiano con tutti gli ostacoli del caso, per la panchina del Milan.

Negli ultimi giorni è stato pure riaccostato all’Inter, nell’ipotesi remota di una rottura tra il club nerazzurro e Simone Inzaghi. Per Allegri si parla poi sempre di estero, in particolare di Arabia Saudita – che ha già rifiutato più di una volta – e di Inghilterra.

Proprio in queste ore è riemersa la suggestione Premier League. Nella fattispecie quella che porta dritto al Manchester United, reduce dall’ennesima stagione fallimentare. Stavolta terminata con una sanguinosa sconfitta in finale di Europa League contro i rivali domestici del Tottenham.

Perdendo la sfida del San Mames, i ‘Red Devils’ hanno pure detto addio alla qualificazione alla prossima Champions League. Il pass se lo sono presi gli ‘Spurs’, dove milita più di un calciatore che Allegri ha avuto in bianconero.

Per esempio Bentancur e Kulusevski, con quest’ultimo che poi non ha rilasciato dichiarazioni entusiastiche, per usare un eufemismo, sui trascorsi a Torino alle dipendenze dell’allenatore che ad agosto compirà 58 anni.

Addio Amorim, Allegri al Manchester United prende quota

Incredibilmente, il nome di Allegri è il favorito dei bookmakers per l’eventuale sostituzione di Amorim. Il club di INEOS starebbe già pensando all’esonero del tecnico portoghese, ingaggio nel novembre scorso versando nelle casse dello Sporting CP i 10 milioni della clausola risolutiva.

Allegri allo United è bancato 4 volte la posta, 6 il manager del Crystal Palace Glasner fresco di vittoria della FA Cup ai danni del Manchester City di Guardiola:

Massimiliano Allegri – 4/1

Oliver Glasner – 6/1

Mauricio Pochettino – 8/1

Kieran McKenna – 10/1

Gareth Southgate – 10/1

Unai Emery – 12/1

Andoni Iraola – 12/1

Marco Silva – 12/1

Zinedine Zidane – 12/1

Nella lunga schiera dei possibili candidati alla panchina del Manchester United, troviamo pure Pochettino e Zinedine Zidane. Molto improbabile, però, l’arrivo dell’ex Real e Juve, intenzionato e destinato a raccogliere l’eredità di Deschamps alla guida della Francia.