Serie A: Marquinhos in una big, l’annuncio da Parigi

A sorpresa il difensore brasiliano potrebbe tornare nel nostro campionato. C’è una possibilità da continuare a tenere in considerazione

Il futuro di Marquinhos potrebbe essere lontano dalla Francia e dal PSG. Interpellato sulla possibilità di lasciare Parigi, il difensore brasiliano non ha assolutamente chiuso la porta ad una sua permanenza. Ma le intenzione dei transalpini, come evidenziato da footmercato.net, sembrano essere leggermente differenti. Il club starebbe ragionando sulla possibilità di andare a ringiovanire la rosa e, in caso di un acquisto di un sostituto dell’ex Roma, potrebbe aprire ad una sua partenza già nel prossimo calciomercato.

L’Arabia in questo momento resta la pista principale, ma attenzione anche alla possibilità della Serie A. Marquinhos ha ribadito la sua volontà di restare a grandi livelli e per questo motivo il nostro campionato potrebbe essere la giusta soluzione nel calciomercato estivo per continuare a giocare in un campionato principale. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro sul futuro del brasiliano.

Marquinhos ritorna in Italia: una big ci prova?

L’avventura di Marquinhos, nonostante una età non avanzata, con il PSG sembra essere ormai agli sgoccioli. Il club parigino starebbe ragionando sulla possibilità di andare a ringiovanire la rosa e il contratto in scadenza nel 2028 non rappresenta una garanzia per il centrale brasiliano. L’Arabia in questo momento rappresenta la soluzione ideale considerato anche le potenzialità economiche dei club, ma attenzione anche alla possibilità della Serie A.

Marquinhos sta dimostrando di essere un calciatore di assoluta qualità e nel prossimo calciomercato potrebbe spingere per una soluzione ancora in Europa per restare a livelli importanti. E la Juventus potrebbe farci un pensierino per andare a prendere un calciatore di assoluto livello in un reparto come quello difensivo dove in stagione ci sono stati diversi problemi sia per infortuni che per prestazioni un po’ sottotono.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. C’è un contratto fino al 2028 e Marquinhos non ha alcuna intenzione di forzare la mano per lasciare il PSG nel prossimo calciomercato. Ma la volontà dei parigini sembra essere quella di ringiovanire la rosa e quindi il difensore brasiliano resta a forte rischio. In caso di una partenza, la Juventus un tentativo per Marquinhos lo potrebbe fare e chiudere un colpo importante soprattutto per il presente.