Rottura con il Psg, Marquinhos prepara il ritorno in Serie A

Marquinhos rischia di lasciare il PSG: per il difensore, nella prossima sessione estiva di mercato, possibile ritorno in Serie A

Il PSG si avvia verso la vittoria della Ligue One: imporsi in campionato è ormai diventato routine per una squadra capace di vincere cinque degli ultimi sei scudetti. La vera missione, per il club francese, è la Champions League dove ci sono state diverse delusioni negli ultimi anni. La vittoria, nell’andata degli ottavi di finale contro la Real Sociedad, avvicina Mbappe e compagni ai quarti ma la qualificazione è ancora tutta da conquistare.

Imporsi sul tetto d’Europa, in ogni caso, è una missione decisamente complessa considerando la presenza di top team come Manchester City e Real Madrid. A questo bisogna aggiungere come la società, nel corso della prossima sessione estiva di mercato, perderà il suo giocatore più importante. Stiamo parlando di Mbappe pronto a trasferirsi in Spagna per vestire la maglia Merengues. Addio difficile da digerire considerando le qualità del giocatore ma rischia di non essere l’unico.

Come riportato da elnacional, il PSG rischia di perdere anche Marquinhos. Il difensore brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2028 ma sembra voler intraprendere una nuova sfida considerando soprattutto le difficoltà, del club, di imporsi in ambito internazionale. Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nell’anticipo e con la qualità per impostare il gioco senza dover ricorrere, per forza di cose, al lancio lungo.

La società francese dovrà impegnarsi per non perdere anche il classe 1994 ma il futuro del ragazzo sembra piuttosto scritto: è chiaro che le prestazioni del centrale non sono passate inosservate e un profilo come quello di Marquinhos interessa a diversi club. Occhio al possibile ritorno in Serie A.

Marquinhos può tornare in Italia: piace alla Juventus

Il centrale brasiliano dunque rischia di essere uno dei grandi protagonisti della prossima sessione estiva di mercato. Sul difensore diverse squadre interessate: Manchester United, Arsenal, Bayern Monaco e soprattutto Juventus. Il centrale conosce benissimo il massimo campionato italiano avendo vestito la maglia della Roma, club che gli ha permesso di imporsi nel calcio che conta.

La Juve deve rinforzare la propria rosa e ha bisogno di un centrale difensivo che vada a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. L’ex Roma sarebbe perfetto anche dal punto di vista tattico potendo giocare sia a tre sia a quattro. Operazione per nulla semplice sia a livello economico sia dal punto di vista della concorrenza: non ci resta che aspettare la fine della stagione per capire se anche Marquinhos, dopo Mbappe, lascerà il club francese. Il rischio è quello di una vera e propria rivoluzione in casa PSG.