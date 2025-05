Napoli e Juventus spiazzate: saluta la Serie A e vola in Premier

C’è il pressing dall’Inghilterra per un gioiello del campionato italiano e che fa gola alle due big di Serie A: le ultime sul suo futuro in vista del mercato estivo

Gli occhi della Premier League sulla Serie A, c’è un gioiello della massima serie italiana che ha catturato l’interesse dei club d’Oltremanica.

Stiamo parlando di Mattia Zaccagni, alfiere della Lazio ma il cui futuro rimane incerto con la maglia biancoceleste malgrado un lungo contratto in scadenza nel 2029 firmato l’anno scorso. Il Nottingham Forest – secondo il portale ‘Sportsboom’ – farebbe sul serio per Zaccagni e presto potrebbe recapitare un’offerta importante al sodalizio capitolino.

Gli inglesi la prossima stagione torneranno a giocare una competizione europea e sono ancora in corsa per un posto in Champions League, dove tutto si deciderà domenica nello scontro diretto con il Chelsea. I ‘Forest’ stanno cercando quindi dei rinforzi di spessore e sulla lista della dirigenza ci sarebbe in primis il nome di Zaccagni.

Lazio, pressing del Nottingham Forest per Zaccagni: sul piatto 40 milioni

Il profilo di Zaccagni piace da tempo al Nottingham Forest e al tecnico Nuno Espirito Santo, che in caso di permanenza in panchina premerebbe per l’arrivo del numero dieci laziale in Inghilterra.

Un’avventura stimolante e che intrigherebbe il nazionale azzurro, che valuterebbe un eventuale addio alla Lazio nel caso in cui arrivasse un’offerta importante a lui e ovviamente al club del patron Lotito. Il Nottingham penserebbe a Zaccagni per sostituire Gibbs-White, oggetto desideri del Manchester City e che difficilmente resterà con la casacca dei ‘Forest’ in vista della prossima stagione.

Gibbs-White ha una valutazione superiore agli 80 milioni di euro, mentre con meno della metà il Nottingham potrebbe assicurarsi il cartellino di Zaccagni. Trattare con Lotito non sarà ovviamente facile, ma per 35-40 milioni di euro il numero dieci potrebbe davvero salutare la Capitale. Ricordiamo che in Italia anche Napoli e Juventus corteggiano Zaccagni, profilo che piace molto specialmente ad Antonio Conte.