Milan, nuovo affare da Manchester: il sostituto di Leao

Nuovo intreccio in casa Milan per un nuovo affare di calciomercato. Spunta l’intreccio con Leao pronto a salutare i rossoneri in estate: la mossa decisiva in ottica futura

Tutto può cambiare nelle prossime settimane per quanto riguarda il futuro di Leao. Il talentuoso giocatore portoghese è pronto a volare in una big d’Europa senza Champions League. Una stagione completamente da dimenticare per i rossoneri: ecco la mossa decisiva in vista del futuro.

Senza qualificazione alle prossime Coppe europee, il Milan dovrà pensare a diverse cessioni importanti. Theo Hernandez e Leao sono pronti a cambiare aria. Il talentuoso giocatore portoghese è finito già nel mirino delle big d’Europa: da Manchester potrebbe arrivare subito il suo sostituto per risparmiare sull’ingaggio. Una voglia immensa di trovare così nuovi intrecci suggestivi di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Conosciamo subito gli ultimi dettagli per il nuovo affare dalla Premier League.

Milan, nuova soluzione per il post Leao: la verità da Manchester

Dettagli interessanti per arrivare alla firma ufficiale in casa Milan. Leao potrebbe così salutare i colori rossoneri in estate per iniziare un nuovo percorso entusiasmante in Europa. Ecco il suo possibile sostituto come annunciato pochi minuti fa.

Come svelato dal portale di calciomercato, Transferfeed, il Milan si è mossa nelle ultime ore per ingaggiare il 22enne attaccante del Manchester United, Amad Diallo. Senza la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, i Red Devils dovranno valutare le diverse cessioni dei top player. Amad Diallo conosce molto bene la Serie A visto che è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta fino all’esordio in Prima squadra.

Saranno settimane intense per arrivare così alla chisura dell’affare: la sua valutazione si aggira sui 40 milioni, mentre per Leao la dirigenza del Milan vorrebbe almeno 80 milioni per la cessione. Un intreccio suggestivo di calciomercato per continuare a puntare in alto: Tare è pronto a diventare il nuovo direttore sportivo, mentre ad inizio giugno sarà annunciato l’allenatore.

Diallo può agire su tutto il fronte dell’attacco grazie alla sua tecnica abbinata a velocità. Una voglia immensa di trovare così subito una soluzione in vista del futuro: ecco la nuova mossa decisiva in casa Milan. I tifosi vorrebbero subito avere una rosa competitiva per tornare a lottare per lo Scudetto dopo una stagione completamente da dimenticare. Conceicao saluterà subito i rossoneri: a breve ci sarà l’annuncio ufficiale anche per il prossimo allenatore.