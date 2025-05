Milan, arriva l’ex Juve: identità italiana per Tare

Il Milan è pronto a sognare in grande a partire da Igli Tare. Spunta il nuovo indizio di mercato: arriva l’ex Juve, l’obiettivo a centrocampo

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del Milan. Igli Tare diventerà il nuovo ds rossonero: non vede l’ora di operare subito sul fronte calciomercato per mettere a segno nuovi colpi decisivi. Spunta il nuovo intreccio con l’ex Juve: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio da Milano.

La dirigenza rossonera ha iniziato a rivoluzionare l’assetto del Milan in vista del futuro. Igli Tare diventerà ufficialmente il nuovo direttore sportivo: l’ex Lazio ha intenzione di allestire una rosa competitiva con acquisti prettamente italiani. Una soluzione immediata per riportare l’identità come un tempo: al momento soltanto Gabbia è stato portavoce di tutto ciò dopo l’addio di Tonali. Conosciamo subito i nuovi dettagli della futura operazione a centrocampo: ormai ci siamo.

Milan, la nuova mossa a centrocampo: l’annuncio

Una nuova idea di calciomercato per il Milan in ottica futura. Ecco la nuova decisione in vista della prossima stagione: il primo regalo di Tare che punterà sull’identità italiana.

Come svelato da SportMediaset pochi minuti fa, Nicolussi Caviglia è il nuovo obiettivo per il centrocampo del Milan. Un momento decisivo per il nuovo ds Igli Tare che ha già firmato il suo contratto con il club rossonero. L’ex bianconero si è messo in mostra con la maglia del Venezia sotto la gestione di Di Francesco. Il giovane centrocampista ha attirato gli interessamenti delle big italiane, ma il club rossonero potrebbe avere la meglio.

Le prossime settimane saranno decisive per arrivare subito alla firma ufficiale. Tutto dipenderà così dal Venezia che è impegnato anche nella lotta per non retrocedere. Nicolussi Caviglia è pronto per il definitivo salto di qualità dopo una stagione formativa sotto ogni punto di vista. Dopo essere stato protagonista nel settore giovanile della Juventus, è stato aggregato in Prima squadra da Max Allegri.

Il talento classe 2000 non vede l’ora di firmare con un club prestigioso come il Milan. Senza Coppe europee al momento, difficilmente arriveranno giocatori di spessore in maglia rossonera. Nativo di Aosta, è pronto a trasferirsi a Milano per iniziare un nuovo progetto entusiasmante. L’obiettivo del Milan è quello di rivoluzionare la rosa con giovani talenti italiani pronti a battagliare dalla prima all’ultima giornata. Un ritorno al passato per sognare nuovamente in grande.