Maxi affare per l’Inter: bomber e difensore nello scambio con Dumfries

La dirigenza nerazzurra pronta a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi già in vista del Mondiale per Club

Momento da dentro o fuori per l’Inter, attesa dalle ultime due sfide alla stagione al netto ovviamente dell’appendice negli Stati Uniti rappresentata dal Mondiale per Club.

In Serie A ci sarà la trasferta di Como a chiudere il campionato, con il destino nella corsa al titolo che non è però nelle mani della squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri sperano in un passo falso del Napoli (impegnato al ‘Maradona’ contro il Cagliari) per ribaltare incredibilmente il discorso scudetto, con il tecnico piacentino che intanto dovrà gestire le forze in vista della finalissima di Champions League con il Paris Saint-Germain.

Obiettivo che ha ovviamente la priorità sul campionato vista la situazione di classifica e con diversi titolari che quindi saranno a riposo (almeno inizialmente) nella gara sul campo del Como. La testa comprensibilmente è rivolta in parte già al fondamentale impegno di Monaco, che può regalare il trofeo più ambito a Lautaro Martinez e compagni.

Calciomercato Inter, da Hojlund a De Ligt: triplo obiettivo dal Manchester United

Intanto l’Inter rimane vigile e attenta sul mercato, con la volontà di rinforzare la rosa di Inzaghi già a partire dal Mondiale per club di metà giugno. La dirigenza di Viale della Liberazione è pronta a chiudere per Luis Henrique dopo l’ingaggio a gennaio di Sucic, con l’accordo per il jolly brasiliano sempre più vicino col Marsiglia.

Inoltre l’intenzione dei nerazzurri è quella di puntellare il reparto offensivo con dei tasselli importanti e l’attenzione negli ultimi tempi è rivolta in particolare in casa Manchester United. Il nome di Zirkzee è tornato d’attualità nella lista della spesa dell’Inter, al quale si aggiunge l’interesse per Hojlund che in Italia intriga anche la Juventus. La ‘Beneamata’ vorrebbe riportare in Serie A uno tra l’ex Bologna e il bomber danese, entrambi in uscita dallo United dopo la deludente stagione con la casacca dei ‘Red Devils’. L’Inter pensa a un prestito con diritto o obbligo di riscatto, formula però che farebbe storcere il naso allo United che valuterebbe 40-50 milioni di euro i due attaccanti.

Ma non finisce qui perché, oltre a Zirkzee e Hojlund, un altro profilo che stuzzica la coppia Marotta-Ausilio è l’ex Juve De Ligt. Il club di Manchester nella maxi operazione con l’Inter potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Denzel Dumfries, già in passato sotto la lente d’ingrandimento degli inglesi. I nerazzurri però non vogliono assolutamente privarsi dell’esterno olandese, a meno che non arrivi in Viale della Liberazione un’offerta irrinunciabile da 80 milioni.