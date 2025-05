Calciomercato, Italiano firma fino al 2028: l’annuncio

Vincenzo Italiano ha preso già la sua decisione per il futuro. Spunta l’annuncio con la firma fino al 2028: pochi minuti fa la svolta decisiva

Un momento decisivo per continuare a pensare alla firma fino al 2028. L’allenatore del Bologna ha collezionato un trionfo in Coppa Italia indimenticabile alla guida della squadra rossoblu. Ormai ci siamo per conoscere così tutti i dettagli circa il suo futuro: l’annuncio come annunciato da Il Corriere dello Sport.

Una stagione da incorniciare per l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano. Una svolta decisiva per il futuro: firma subito fino al 2028. Dopo il trionfo in Coppa Italia, tante big italiane hanno monitorato la sua situazione contrattuale. Ormai ci siamo per la situazione immediata in vista della prossima stagione. Tanti giovani talenti si sono messi in mostra durante la sua gestione: da Castro a Dominguez per poi esaltare i più esperti come Orsolini e Lucumi. Una voglia immensa per essere ancora protagonista con un progetto suggestivo a partire dalla prossima stagione: ecco i dettagli.

Calciomercato, svolta per Italiano: ha già deciso il futuro

Tutto può cambiare sul fronte calciomercato per quanto riguarda Vincenzo Italiano. L’allenatore del Bologna comunicherà in tempi brevi la sua scelta in vista del futuro.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano è pronto a firmare il suo nuovo contratto fino al 2028. Nella sua testa c’è soltanto la volontà di proseguire la sua avventura con il Bologna. Niente Milan al momento: la società rossonera gli sta facendo la corte da tempo, ma l’allenatore ha le idee chiare circa il suo futuro. Ufficialmente non è arrivata un’offerta ufficiale ai suoi manager: ecco la verità.

Dovrebbe essere ancora protagonista alla guida del Bologna per ambire a grandi palcoscenici. L’obiettivo della società emiliana è quello di continuare a mirare in alto partecipando nuovamente alla Champions League. Una nuova mossa a sorpresa per continuare così alla guida della squadra rossoblu. Al momento le parti sono ancora distanti: i tifosi non vedono l’ora di leggere il comunicato ufficiale con il suo prolungamento.

Vincenzo Italiano ha preso già la sua decisione, ma l’arrivo di Tare potrebbe cambiare gli scenari in tempi brevissimi. Ormai ci siamo per la firma sul nuovo contratto: l’allenatore del Bologna è diventato molto ambito attirando numerose big italiane. Ancora pochi giorni e poi si conoscerà il suo futuro in maniera ufficiale.