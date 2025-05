Squadra deferita e nuova classifica: il calcio italiano è nel caos

La Procura FIGC ha ufficialmente deferito il club, provvedendo al rinvio a giudizio. Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni

Il calcio italiano ancora una volta nel caos. Ormai da qualche giorno le attenzioni del mondo del pallone sta seguendo con attenzione le vicende legate al club lombardo.

Il classico fulmine a ciel sereno è ovviamente legato alla sempre più probabile penalizzazione di quattro punti in classifica per il Brescia, per via del mancato pagamento dei contributi entro il 16 febbraio, termine massimo stabilito.

Così oggi tutto è bloccato e in attesa di novità non c’è solo il club lombardo, ma anche la Sampdoria, che da retrocessa, passerebbe a squadra che si giocherebbe i play-out, contro la Salernitana. A salvarsi, con la retrocessione del Brescia, sarebbe, ovviamente, il Frosinone.

Il condizionale è d’obbligo visto che Cellino ha già preannunciato battaglia per evitare alla sua squadra, destinata a passare di mano, di ripartire dalla Serie C. La palla adesso passa chiaramente alla Giustizia sportiva e l’attualità ci racconta – come scrive Il Giornale di Brescia – che le Rondinelle non si sono presentate in udienza davanti alla Procura della FIGC, esibendo una memoria difensiva. La Procura ha dunque ufficialmente deferito il club lombardo, provvedendo al rinvio a giudizio.

Serie B, attesa la sentenza del Tfn

Come si può leggere sul sito de La Gazzetta dello Sport, sono stati confermati i capi d’accusa: al Brescia viene contestato il mancato rispetto della scadenza del 17 febbraio e di quella del 16 aprile per Irpef e Inps.

Una mancanza che porta a due sanzioni, 4 punti (2+2) da scontare in questa stagione per la prima violazione, 4 punti (2+2) per la prossima. Ora la data da cerchiare in rosso è quella del 29 maggio, presso il Tfn, per una sentenza immediata. Eventualmente la Figc e la Lega di B saranno chiaramente a decidere se riscrivere subito la classifica, organizzando il nuovo playout, oppure se aspettare un secondo grado di giustizia, alla Corte d’Appello.

Ma la giornata nera del calcio italiano non ha riguardato solo il Brescia calcio. La Procura della Figc, infatti, ha deferito anche il Trapani per lo stesso motivo delle Rondinelle. La penalizzazione non cambia le sorti dei siciliani, che la prossima stagione, però, dovrà ripartire con la penalizzazione