Bomber Juventus, nome nuovo: blitz e accordo a 59 milioni

La Juventus punta dritto ad una stella della Premier League. Prezzo elevatissimo ma i bianconeri ci provano

Obiettivo Champions ben fissato per la Juventus che contro il Venezia non può proprio sbagliare. I bianconeri hanno il destino nelle proprie mani con una vittoria che consentirebbe alla truppa di Tudor di festeggiare il quarto posto a prescindere dal risultato delle altre.

La qualificazione alla massima competizione europea vale anche una importante fetta di strategie di mercato in vista delle prossima estate, alla luce degli introiti che inevitabilmente porterebbe in dote. Proprio il futuro calciomercato di Giuntoli e soci è argomento già piuttosto caldo di questi giorni, al netto di un campionato da concludere e di un Mondiale per Club poi tutto da vivere.

Soprattutto in attacco si prospettano grandi cambiamenti in casa Juve, lì dove tra Vlahovic e Kolo Muani più di qualcosa cambierà. Servirà ricostruire il reparto al club piemontese che in queste settimane è stato spesso accostato al profilo di Victor Osimhen. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il grande obiettivo bianconero però risponde al nome di Viktor Gyokeres.

Al netto di questi profili la Juve nel reparto avanzato sembra a caccia anche di nomi con caratteristiche differenti, ed uno di questi porta dritto in Premier League.

Calciomercato Juventus, mirino su Nkunku: servono 59 milioni

Mirino puntato a Londra per la Juventus, che osserva un attaccante di enorme valore tecnico che potrebbe incrementare le qualità della batteria a disposizione del prossimo allenatore.

Secondo quanto appreso da ‘TEAMtalk’, la Juve avrebbe contattato il Chelsea per ingaggiare Christopher Nkunku, dopo aver evidenziato il prezzo dell’attaccante oltre all’interesse di un altro club della Premier League nei suoi confronti.

42 presenze con 14 gol in totale tra coppe e campionato in stagione per il francese ex Lipsia, che per caratteristiche è in grado di giocare su tutto il fronte offensivo.

Alcune fonti riportate dalla testata britannica hanno evidenziato come la Juventus abbia iniziato a valutare un accordo per Nkunku con primi contatti già avvenuti e possibili ulteriori discussioni prossimamente.

Entrambi i club peraltro saranno impegnati col Mondiale quel periodo potrebbe essere buono per intavolare meglio una trattativa. L’attaccante francese, sotto contratto con il Chelsea fino al 2029, è disposto a lasciare il club quest’estate dopo una stagione complicata. Secondo quanto appreso da ‘TEAMtalk’, il club londinese sarebbe disposto a vendere il calciatore, a fronte di 59 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro).

La stessa fonte sottolinea però che oltre alla Juventus ci sarebbero anche Bayern Monaco e Newcastle. L’obiettivo dei bianconeri, inoltre, è quello di abbassare le pretese economiche dei Blues.