Milan, primo guizzo di Tare: rinforzo in arrivo dalla Grecia

Il Milan sta iniziando a programmare il futuro, dal momento che Igli Tare sta per diventare il nuovo direttore sportivo. Il primo rinforzo può arrivare direttamente dalla Grecia ed è un nome nuovo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Igli Tare sta per diventare il nuovo direttore sportivo dei rossoneri, con la strada in tal senso che si sta mettendo seriamente in discesa da questo punto di vista. Dopo mesi di voci su questa figura societaria, a quanto pare la proprietà sembra pronta a rompere gli indugi, con l’ex dirigente della Lazio che si sta già guardando attorno. La priorità per il Milan, archiviata questa questione, sarà la scelta del tecnico e continuano le manovre del Milan nei confronti di Vincenzo Italiano. Che rischia, però, di diventare un vicolo cieco da questo punto di vista.

Ovviamente in questa rifondazione che sarà necessaria per consegnare agli archivi questa annata assolutamente da dimenticare non si può prescindere certamente dal calciomercato. La squadra è forte, ha qualità ma così come è strutturata non può di certo bastare per far fronte ad un campionato tanto competitivo come è diventato negli ultimi anni la Serie A. In tal senso, pare che il nuovo direttore sportivo del Milan possa guardare in Grecia per il primo rinforzo da consegnare a questa squadra.

Milan, nome nuovo per l’attacco dalla Grecia: le ultime notizie a riguardo

In attacco sono stati commessi tanti errori, prendendo calciatori che non hanno dato il contributo che tutti si aspettavano da loro. In tal senso, emerge un nome nuovo per il reparto avanzato dei rossoneri che può diventare molto interessante. Stando a quanto raccontato da Rudy Galetti, giornalista ed esperto di calciomercato, il Milan ha messo gli occhi su Giannis Konstantelias, talento greco purissimo in forza al PAOK e che si sta mettendo in mostra nell’ultimo periodo con la maglia dei bianconeri.

A quanto pare, infatti, di recente Konstantelias ha rifiutato una proposta da parte di un club russo, dal momento che vuole fare una esperienza in un Paese che gli dia la giusta visibilità. Ed a quanto pare proprio il Milan si sta muovendo sulle sue tracce. Si tratta di un calciatore che nasce trequartista, ma che all’occorrenza può agire con ottimi risultati anche largo sulla fascia di sinistra.

Classe 2002, il talento greco quest’anno con la maglia del PAOK ha totalizzato 47 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno 10 gol. Un bottino non di poco conto ma che, complici anche i suoi 22 anni, può aumentare in maniera esponenziale al pari del suo talento. Il Milan ci pensa.