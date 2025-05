Juve-Del Piero: ritorno vicino, svelato il ruolo

I bianconeri sono pronti ad aprire un nuovo ciclo e si è ritornati a parlare di Pinturicchio a Torino con un ruolo diverso dall’ultimo. I dettagli

I tifosi della Juventus sognano il ritorno di Alex Del Piero. Dopo una stagione non semplice, i bianconeri dovranno rifondare e si parla anche di un nuovo ciclo societario. Le posizioni di Scanavino e Giuntoli sono al vaglio della proprietà ormai da tempo e per questo motivo non sono da escludere delle rivoluzioni improvvise. Nelle scorse ore si è parlato addirittura di un Chiellini presidente per riportare una sorta di juventinità nelle posizioni più importanti del club.

E, come riportato da SportMediaset, i tifosi sognano il ritorno di Del Piero. Pinturicchio è rimasto nel cuore di tutti i bianconeri e da tempo sui social si spinge per una sua nuova esperienza in bianconero. Per il momento siamo soprattutto nel campo delle suggestioni perché non ci sono delle piste ben precise. Ma si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto che c’è una novità importante sul futuro dell’ex capitano della Vecchia Signora.

Juventus: i tifosi sognano il ritorno di Del Piero, il ruolo

La Juventus e Del Piero: un amore mai finito. I rapporti sono ancora ottimi e per il momento non c’è stata l’occasione di arrivare alla fumata bianca per un suo ritorno. Ma non è da escludere che la situazione nel prossimo futuro possa cambiare considerata anche la novità che riguarda l’ex capitano bianconero.

Del Piero ha preso il patentino da allenatore e per questo motivo fra i tifosi bianconeri è già iniziato il sogno di vederlo un giorno alla guida della propria squadra. Una suggestione più che una pista reale per diversi motivi. Per Pinturicchio le priorità sono altre anche se una chiamata da parte della Vecchia Signora lo potrebbe magari far traballare per iniziare una nuova esperienza diversa dalle ultime.

C’è chi lo immagina già da adesso sulla panchina della Juventus magari come vice di Conte al prossimo Mondiale per Club. Una ipotesi quasi da fantamercato anche perché Del Piero non sembra avere una intenzione di iniziare sin da subito l’avventura di allenatore. Poi la strada è molto lunga e vedremo cosa succederà. Di certo i tifosi bianconeri sognano Pinturicchio in panchina e magari ritornare con lui a vincere in Italia.