Juve, i tifosi sognano con Del Piero presidente: ha scelto il nuovo allenatore

Alessandro Del Piero presidente della Juventus, un sogno che potrebbe stravolgere la realtà bianconera: con lui un nuovo tecnico in panchina di grido, scelta fatta

Nelle ultime stagioni, la Juventus ha vissuto non poche difficoltà e anche quest’anno, per i bianconeri, le cose non stanno andando nel migliore dei modi, tutt’altro. Il club è lontano dai fasti di un tempo, l’ultimo scudetto è datato ormai cinque anni fa e la situazione anche in prospettiva non appare delle più rosee.

Dalla squadra all’allenatore Thiago Motta, fino al direttore tecnico Cristiano Giuntoli e ai piani alti della dirigenza, sono praticamente tutti in discussione. L’ambiente chiede una sterzata decisa per tornare a vivere un’epopea di grandi successi, con una rifondazione che investa tutti i livelli. In tanti, sognano che Alessandro Del Piero possa un giorno diventare presidente, essendo rappresentante di quella juventinità che pare mancare nella maggior parte delle componenti, intesa come cultura vincente e ossessione per il risultato.

Con l’ex numero 10 alla guida, potrebbe esserci un cambio di scenario, riproponendo una veste più suggestiva e autorevole dell’intero club. Aumentando l’appeal per nuovi giocatori in arrivo e anche per un nuovo allenatore, dato che Thiago Motta non ha riscosso i favori della critica tra il tifo bianconero e che anche altri nomi che stanno circolando attualmente non entusiasmano.

Del Piero e Zidane, accoppiata vincente: i risultati del sondaggio di CM.IT parlano chiaro

Il Ceo di Tether, Paolo Ardoino, ha postato sui social una foto di Del Piero e Zidane insieme. L’auspicio del nuovo azionista di minoranza sembra proprio essere quello di gran parte della tifoseria, che ritiene che ‘Pinturicchio’ possa fare da volano per l’approdo in panchina del francese.

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto, tramite il consueto sondaggio quotidiano, quale sarebbe l’allenatore che Del Piero, in veste di presidente, potrebbe portare a Torino. Testa a testa tra Zidane e Conte, vinto dal francese (45% contro 41% dei voti raccolti).

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 ⚪️⚫️#DelPiero insieme a #Zidane, social impazziti. Ma, se davvero ‘Pinturicchio’ dovesse diventare Presidente della #Juve, chi porterebbe sulla panchina bianconera? 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 19, 2025

Molto meno coinvolgenti invece le altre candidature, con Roberto Mancini e Luciano Spalletti che hanno raccolto solo il 9% e il 5% delle preferenze.