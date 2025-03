Del Piero più Zidane: l’annuncio incredibile fa impazzire i social

Il futuro del club bianconero rivoluzionato dal messaggio che arriva direttamente dall’interno: due leggende pronte a lavorare insieme alla Continassa

Il futuro della Juventus continua a essere incerto, un po’ in tutti gli aspetti, dal campo a quello societario. Il quarto posto che vale la Champions per il prossimo anno è in pericolo, le ultime batoste oltre a peggiore la classifica hanno messo l’ambiente bianconero in una posizione molto scomoda in cui non è semplice reagire.

A maggior ragione Thiago Motta ad ora è l’elemento più in bilico visti i risultati e soprattutto la mancanza di segnali che facciano ben sperare, oltre a un’identità che ancora latita. Nonostante le conferme pubbliche da parte di Giuntoli, le riflessioni della dirigenza sono in corso così come le valutazioni su altri allenatori. Gasperini e Pioli sono tra i nomi più caldi, poi attenzione anche alle eventuali piste estere. Ma non si tratta solamente di una questione legata all’allenatore, dal momento che di critiche ne sono piovute parecchie addosso alla dirigenza, Giuntoli in primis. Per il mercato, ritenuto incompleto in almeno due ruoli nevralgici che hanno pesato come macigni in questa stagione. Ma anche per l’assenza o l’intervento tardivo da parte della società a livello di comunicazione interna ed esterna, così come la poca juventinità trasmessa alla squadra.

Juve, Del Piero e Zidane tornano in bianconero: la foto ‘dall’interno’ scatena il web

Eppure c’è chi avrebbe già la ricetta per far risorgere la Juve. Paolo Ardoino, Ceo di Tether – che da qualche settimana è entrato come azionista di minoranza del club – che su X ha repostato una foto generata con l’AI di enorme impatto emotivo. Ovvero Alessandro Del Piero e Zinedine Zidane insieme, alla Continassa. Uno forse presidente o comunque nella dirigenza, l’altro ovviamente in panchina. E ovviamente, con la dichiarazione di qualche tempo fa di voler agire in maniera più concreta nel futuro della Juve, tutto questo ha scatenato i tifosi.

Di Del Piero si parla parecchio per un possibile ritorno, è diventato ormai il sogno più grande, lui ha sempre ribadito l’amore per i colori bianconeri e per la gente, ma non si è mai realmente sbilanciato in tal senso. Poi c’è Zizou che sarebbe il ritorno di un top manager di livello mondiale che ha vinto tanto in Europa, oltre ad avere anche lui un legame con il popolo juventino. Due vincenti, insomma, cosa che sta mancando parecchio nella Torino bianconera. In ogni caso pure lui fa parte ormai del totoallenatore da diverse settimane, per non dire anni.