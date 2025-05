Inter, rinnovo o addio per Inzaghi: Marotta ha scelto il sostituto

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha intenzione di cautelarsi in caso di addio di Simone Inzaghi. Spunta l’indiziato numero uno: tutta la verità

La dirigenza nerazzurra è già al lavoro per puntellare la rosa del futuro. Si parlerà di mercato soltanto a partire dal primo giugno, all’indomani della finale di Champions League contro il PSG. Una nuova soluzione immediata in caso di addio di Simone Inzaghi: spunta il sostituto.

Sarà una settimana decisiva in casa Inter per conoscere il destino della squadra nerazzurra tra Scudetto e Champions League. Simone Inzaghi è molto concentrato sulle prossime due sfide stagionali dopo un’annata ricca di colpi di scena. Il duello in Serie A con il Napoli è stato entusiasmante, ma tutto può succedere negli ultimi 90 minuti. Una voglia immensa di conoscere così il destino del tecnico dell’Inter: ormai ci siamo per una nuova decisione definitiva in casa Inter.

Inter, futuro in bilico per Inzaghi: la svolta di Marotta

I risultati delle prossime sfide dell’Inter ci diranno molto sul futuro dell’allenatore piacentino. Spunta una soluzione adeguata in vista del futuro: ecco la scelta del presidente Beppe Marotta.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera se Simone Inzaghi dovesse lasciare l’Inter, Massimiliano Allegri sarebbe il profilo idea per il presidente Marotta. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha pensato già all’allenatore livornese per il post Antonio Conte con una proposta contrattuale da 6 milioni più 2 di bonus.

Così l’allenatore dell’Inter dovrà prendere una decisione in ottica futura: rinnovare con il club nerazzurro oppure accettare la ricca offerta dall’Al Hilal che è arrivata fino a 20 milioni annui. Cifre impressionanti per ingaggiare l’attuale allenatore nerazzurro che dovrà prendere una decisione in tempi brevi.

In caso di trionfo in Champions League, Inzaghi ha intenzione di continuare con un rinnovo meritato con il club nerazzurro. Le vittorie e le sconfitte incideranno sempre anche sulle situazioni contrattuali degli allenatori. Ecco la mossa vincente in vista della prossima stagione: spunta la soluzione in ottica futura per rivedere Max Allegri in panchina in Serie A.

La dirigenza nerazzurra si è già mossa sul fronte calciomercato per ambire a grandi palcoscenici andando a puntellare l’attacco nerazzurro. Arnautovic e Taremi verso l’addio così come Correa: Zirkzee e Bonny in pole per rinforzare l’attacco dell’Inter come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.