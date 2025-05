Calciomercato, Zirkzee torna in Serie A: intreccio con Bonny

Le big italiane continuano a monitorare attentamente i migliori calciatori in circolazione. Spunta il ritorno immediato di Zirzkee: che svolta con Bonny

Novità importanti per ambire a grandi palcoscenici in Serie A. Tutto può cambiare in tempi brevi per conoscere il futuro degli attaccanti Zirzkee e Bonny: spunta la decisione a sorpresa. Conosciamo gli ultimi dettagli per far sognare subito i tifosi delle big italiane.

Saranno ore decisive per pensare già ai prossimi colpi suggestivi di calciomercato. Nuova svolta decisiva in Serie A con il ritorno immediato di Joshua Zirkzee. Accostato a tante big italiane e d’Europa, il suo futuro è lontano da Manchester. Dopo l’exploit con la maglia del Bologna, ha optato per volare in Premier League. Il suo ambientamento non è stato facilissimo sedendosi spesso in panchina: per l’attaccante olandese sono arrivati pochissimi gol in stagione. Zirkzee è pronto a firmare con una big italiana: l’intreccio con Bonny.

Calciomercato, doppio affare in Serie A: la svolta

Una mossa strategica per mettere subito nero su bianco in vista dei prossimi giorni. Conosciamo subito l’intreccio con una big italiana: la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe scatenarsi sul fronte offensivo con il doppio affare Zirkzee-Bonny. Arnautovic e Correa sono pronti a fare le valigie dicendo addio al club nerazzurro: occhio anche alla situazione Taremi che potrebbe andare via. I due top non vedono l’ora di vestire la maglia nerazzurra: la situazione si potrà sbloccare soltanto dopo la finale di Champions League. L’attaccante olandese potrebbe tornare in Serie A grazie ad un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe convertirsi in un obbligo a determinate condizioni.

La valutazione dell’attaccante del Parma, Bonny, si aggira intorno ai 20 milioni dopo la sua prima stagione importante in Serie A. Ha dimostrare di essere pronto anche a giocare insieme ad un’altra punta: possiede tecnica e velocità, qualità che potrebbero fare comodo a Simone Inzaghi. In casa nerazzurra tutto tace in ottica calciomercato: i nerazzurri dovranno prima pensare al duello Scudetto e poi alla finale di Champions League contro il PSG in programma il 31 maggio.

Novità importanti per il doppio colpo per l’Inter: una svolta decisiva per continuare a sognare in grande. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare alla chiusura degli affari per rinforzare la rosa di Inzaghi. Zirkzee ha le idee chiare per ambire a grandi palcoscenici facendo così il suo ritorno in Serie A: pronta la decisione definitiva in vista della prossima stagione.