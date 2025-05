Serie A, torna Zirkzee: ingaggio ok, quando si chiude

Zirkzee non vede l’ora di puntare nuovamente in alto. L’attaccante olandese è pronto a cambiare aria tornando in Serie A: ecco la mossa vincente

Saranno settimane intense per ambire a grandi palcoscenici. Zirkzee sarà protagonista in finale di Europa League con il Manchester United per poi pensare al suo futuro. Spunta l’ultim’ora decisiva, una nuova big italiana è pronta ad accoglierlo.

Joshua Zirkzee conosce molto bene il campionato italiano dopo l’exploit con la maglia del Bologna. Il Manchester United ha sborsato in estate i 40 milioni della clausola: tutto può cambiare ora dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Zirkzee non vede l’ora di tornare a brillare di luce propria: può firmare subito con una big italiana. Novità importanti per chiudere subito la trattativa giocando da protagonista la Champions League: ecco il nuovo annuncio in Serie A.

Calciomercato, Zirkzee sbarca nuovamente in Serie A: l’annuncio

Una voglia immensa per tornare alla ribalta dopo gli ultimi mesi complicati con il Man United. L’attaccante olandese potrebbe fare subito il suo ritorno in Serie A dopo una stagione con i Red Devils. Conosciamo subito gli ultimi dettagli della nuova operazione da urlo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Joshua Zirkzee è pronto a tornare in Serie A. L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha richiesto una vera alternativa a Lautaro e Thuram: Arnautovic e Taremi non hanno dato garanzie come i titolarissimi. Ora l’attaccante olandese è pronto a rilanciarsi dopo una stagione deludente al Manchester United. Ha segnato appena 7 gol in 48 presenze con i Red Devils: la società nerazzurra potrebbe così avere la meglio proponendo un prestito con diritto di riscatto.

Tutto si deciderà dopo la finale di Europa League contro il Tottenham: senza qualificazione alla prossima edizione della Champions, il top club inglese avrà l’urgenza di vendere tanti gioielli. L’Inter continua ad avere nel mirino l’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, in caso di addio di scambio con Frattesi: Bonny, infine, sarebbe la quarta scelta per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro.

L’attaccante olandese non vede l’ora di volare altrove. Spunta la destinazione chiamata Inter per dare il suo contributo alle spalle di capitan Lautaro e Thuram: si deciderà tutto entro inizio giugno per conoscere la sua prossima squadra. Saranno settimane intense per prendere una nuova decisione fondamentale per il prosieguo della sua carriera.