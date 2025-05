Calciomercato, Kean sblocca Zirkzee: affare in Serie A

Una nuova destinazione per Moise Kean. Un intreccio di calciomercato decisivo in Serie A: spunta il nuovo affare per Zirkzee, tutti i dettagli della futura operazione

Il calciomercato continua a regalare già idee interessanti in vista della prossima stagione. Kean non vede l’ora di essere protagonista per il futuro: l’attaccante viola ha attirato i forti interessamenti delle big italiane. Spunta un nuovo intreccio decisivo per continuare a mirare in alto: spunta la decisione per conoscere il futuro di Zirkzee.

Nuovi stimoli per puntare in alto. Kean ha scalato le gerarchie in Serie A per scegliere così la nuova big d’Europa. L’attaccante italiano è pronto per una nuova destinazione tanto ambita. Ecco la nuova decisione per il futuro: tutto può cambiare grazie al futuro di Zirkzee. L’attaccante olandese potrebbe subito fare le valigie dopo soltanto una stagione: dopo l’exploit al Bologna, è voglioso di una nuova sfida. Già è stato accostato a lungo nuovamente all’Italia, spunta il nuovo intreccio con Kean.

Calciomercato, nuova svolta in Serie A: affare per Zirkzee

Le dirigenze delle big italiane sono pronte ad operare in vista della prossima stagione. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: una voglia immensa per iniziare subito la nuova avventura in Serie A per l’ex Bologna.

Come svelato dal portale di calciomercato, transferfeed, l’attaccante italiano della Fiorentina, Moise Kean, è finito nel mirino del Manchester United per l’estate. La sua clausola è fissata a 50 milioni di euro, ma è valida dal 1° al 15 luglio. Una stagione da incorniciare per lui visto che ha realizzato ben 24 gol in tutte le competizioni: lo United ha intenzione di cedere Zirkzee, che a sua volta è monitorato attentamente dal Napoli come riportato dal portale spagnolo fichajes.

In caso di vittoria dell’Europa League, i Red Devils saranno protagonisti nuovamente in Champions League: nel mirino dello United c’è ancora Victor Osimhen, ancora di proprietà del club partenopeo. Il Manchester United continua a guardare in casa della Serie A per nuovi risvolti interessanti.

L’ex attaccante del Bologna è stato ad un passo anche alla Juventus vista la presenza di Thiago Motta, esonerato a metà stagione. Ora per l’olandese potrebbe esserci il ritorno in Serie A: il Napoli è molto concentrato in ottica Scudetto, ma Conte ha svelato la sua preferenza in caso di permanenza sulla panchina azzurra.