Osimhen gela la Juventus: la risposta che spiazza Giuntoli

L’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, è in cima alla lista della spesa dei bianconeri per il reparto offensivo

La Juventus a Venezia non può fallire per centrare il quarto posto, obiettivo minimo di una stagione che ha riservato grosse delusioni in casa bianconera.

Il progetto con Thiago Motta è fallito, con la ‘Vecchia Signora’ che si è affidata a Tudor per centrare il piazzamento in Champions League. Difficilmente il tecnico croato resterà alla guida della Juve, orientata a tornare all’antico e a ripotare Antonio Conte alla Continassa.

Il pass Champions è fondamentale per programmare la prossima stagione e soprattutto il mercato, con la dirigenza bianconera che avrebbe più margine di manovra per rinforzare adeguatamente la rosa. Tira aria di nuova rivoluzione alla Juventus tra area tecnica e parco giocatori, dove si preannunciano diverse novità.

Juve, salta l’affare Osimhen? Due di picche del nigeriano ai bianconeri

Specialmente nel reparto d’attacco, dove Dusan Vlahovic è destinato all’addio visto il mancato accordo sul rinnovo di contratto. Le trattative non sono mai entrate nel vivo viste le onerose richieste del centravanti serbo, che quindi a meno di colpi di scena non sarà più al centro del progetto della Juve. Il numero nove sarà ceduto al miglior offerente e la dirigenza bianconera è già a caccia del sostituto al centro dell’attacco.

Il primo nome sulla lista di Giuntoli resta quello di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Trattare con il Napoli non sarà facile, però emergono dei nuovi particolari sul futuro del nigeriano. Osimhen infatti – secondo ‘Il Mattino’ – non sarebbe convinto della destinazione e avrebbe detto no al corteggiamento della Juventus. Nei piani quindi del centravanti non ci sarebbe la ‘Vecchia Signora’ ma altre destinazioni: dalle faraoniche sirene dall’Arabia Saudita all’interesse delle big di Premier League, senza scartare una permanenza in Turchia al Galatasaray.

L’unica cosa certa comunque sarà l’addio di Osimhen al Napoli, che in estate incasserà (almeno) i 75 milioni di euro della clausola rescissoria per il cartellino dell’attaccante nigeriano.