Juventus, niente scambio per Vlahovic: “Bastano 15 milioni” | ESCLUSIVO

Tiene sempre banco il futuro alla Continassa del centravanti serbo, destinato a lasciare la ‘Vecchia Signora’ nel mercato estivo

La Juventus cambierà ancora pelle nella prossima stagione, specialmente nel reparto offensivo dove appare sempre più scontata la partenza di Dusan Vlahovic. Le trattative per il rinnovo del bomber serbo sono presto naufragate, con il numero 9 che contro l’Udinese potrebbe disputare così la sua ultima partita all’Allianz Stadium davanti ai tifosi bianconeri.

Sul conto dell’ex Fiorentina si è espresso Stefano Lanzo, intervenuto ai microfoni di ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it: “Possibile scambio? Credo che le operazioni saranno separate e la questione Vlahovic viaggi un po’ per contro proprio. Il giocatore entra nell’ultimo anno di contratto e nella prossima stagione andrebbe a guadagnare 12 milioni. È un ingaggio pesante e anche per questo per la Juve non sarà facile trovare una sistemazione al serbo. La Juventus non ha comunque particolari pretese sul prezzo del cartellino e a livello di ammortamento basterebbero volendo 15 milioni di euro. É vero che il valore di Vlahovic è più alto, però considerando l’ingaggio e la situazione di contratto non sarà semplice trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa”, spiega il giornalista di ‘Tuttosport’.

Calciomercato Juventus, da Osimhen a Lucca: cambia l’attacco per la prossima stagione

Lanzo si sofferma successivamente sul sostituto di Vlahovic nell’attacco della Juve: “Ci sono diverse variabili e possono succedere ancora tante cose. Sicuramente la qualificazione in Champions League sposterebbe tanto, sia dal punto di vista economico che di appeal verso la Juventus. La proprietà anche in caso di Europa League ha dimostrato di venire in soccorso della dirigenza, però cambierebbe molto disputare la Champions o non giocarla il prossimo anno”.

Diversi i nomi nel mirino della dirigenza bianconera: “Osimhen è un pallino di Giuntoli e la Juve un tentativo lo farà, mentre piace molto anche Retegui dell’Atalanta. Inoltre occhio a Hojlund, che può lasciare il Manchester United. Sono tutti obiettivi possibili, magari con formule e interlocutori diversi. Anche perché un conto è trattare con il Napoli per Osimhen, un altro con lo United per Hojlund“.

La Juventus però lavora per una doppia operazione nel reparto offensivo: “Lucca era già nel mirino a gennaio, poi l’Udinese ha preferito tenerlo per finire il campionato con più serenità. È un giocatore che interessa per le sue caratteristiche e anche per il fatto che sia nel giro della Nazionale. È indubbio che ci sia qualcosa per Lucca. L’Udinese però è una bottega cara, così come il Lecce per Krstovic. Sono due piste da seguire sicuramente come alternative al centravanti titolare”, conclude Lanzo a ‘Juve Zone’.