Juventus, Vlahovic ai saluti: nuovo bomber, niente Osimhen

In casa Juventus si sta riflettendo con attenzione sul futuro dell’attacco, dal momento che Dusan Vlahovic ormai è fuori dal progetto. In tal senso, nuovo bomber nel mirino che può arrivare al posto di Victor Osimhen.

Il futuro del club bianconero è incerto e tutto passa in maniera del tutto inevitabile dai risultati che la squadra di Igor Tudor raggiungerà in campo. La priorità in senso assoluto è quella di centrare, infatti, la Champions League, ma anche con questo traguardo è difficile immaginare una conferma dell’attuale guida tecnica. Si ha la netta sensazione che per la Juventus ci sarà una nuova rivoluzione in estate che partirà, almeno secondo i piani di Cristiano Giuntoli, da Antonio Conte e che coinvolgerà in maniera del tutto inevitabile anche il reparto avanzato.

Dusan Vlahovic ha deluso anche in questa stagione ed è inevitabile fare delle riflessioni. Stando anche alle parole di Cristiano Giuntoli di quale tempo fa sul serbo, è difficile immaginare che si possa puntare ancora su di lui. La priorità che la Juve si sarebbe data per il ruolo di centravanti risponde al nome di Victor Osimhen. Se con il nigeriano si è trovata la quadra, con il Napoli la strada è a dir poco in salita. In tal senso, pare che la Juventus abbia individuato quello che può essere il suo bomber al posto dell’ex Lille e Napoli.

Juventus, nome nuovo per il ruolo di bomber: i tifosi possono sognare

Il centravanti sarà il grande tema che potrebbe seriamente accompagnare il calciomercato bianconero. In tal senso, trovare la quadra per Victor Osimhen con il Napoli non sarà facile e la Juve non può permettersi di restare con il cerino in mano. In tal senso, stando a quanto raccontato da SpazioJuve, potrebbe tornare in auge il nome di Pavlidis per l’attacco della Juventus, dal momento che da questo punto di vista arriva una svolta significativa. Andiamo a vedere per quale motivo.

Secondo TuttoJuve, infatti, Alberto Costa è finito nel mirino del Benfica e magari la dirigenza della Juventus potrebbe inserirlo proprio nella trattativa per Pavlidis, dal momento che sarebbe il modo perfetto per provare a piazzare un esubero ed al contempo portare a casa a prezzo di saldo un centravanti di assoluta affidabilità.

Classe 1998, in stagione Pavlidis ha messo a segno 29 gol tra tutte le competizioni, a conferma del fatto che è un bomber di sicura affidabilità e capace di fare grandissime cose in termini realizzative. Ovviamente, come tutti i bomber, anche lui ha bisogno di essere innescato e di avere rifornimenti. La Juventus ci potrebbe seriamente pensare in estate,