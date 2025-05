Juventus, primo regalo per Conte: arriva da Bologna

Antonio Conte è pronto a sedersi sulla panchina della Juventus. Ha scelto già il primo colpo per i bianconeri: anticipa subito il Napoli

Novità importanti sul fronte calciomercato per ambire subito a grandi palcoscenici. Spunta il nuovo affare con il Bologna per rivoluzionare così l’attacco della Juventus: Conte avrebbe già preso una decisione in ottica futura.

Antonio Conte è sempre più vicino a diventare l’allenatore della Juventus. Un ritorno da urlo per lui che aveva lasciato improvvisamente la squadra bianconera ormai tanti anni fa. La dirigenza torinese ha pensato a lui per riportare in grande la Juve. Un’altra stagione fallimentare per Vlahovic e compagni, ma in estate tutto può cambiare. Anche l’edizione odierna di Tuttosport ha confermato questo possibile trasferimento a Torino: può arrivare subito il primo grande regalo da Torino anticipando proprio il Napoli.

Juventus, intreccio con il Bologna: decide Conte

Nuova svolta decisiva sul fronte calciomercato. Una voglia immensa per svoltare subito in vista della prossima stagione: Antonio Conte è pronto a mettere a segno i primi colpi.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Dan Ndoye potrebbe essere il primo colpo della Juventus targata Antonio Conte. L’attuale allenatore del Napoli prenderà la sua decisione per il futuro subito dopo la sfida contro il Cagliari. Vorrebbe prima centrare lo Scudetto per poi sedersi al tavolo con il presidente De Laurentiis.

Una mossa decisiva per continuare a sognare in grande. Dan Ndoye è cresciuto in maniera esponenziale sotto la gestione di Vincenzo Italiano. Ha realizzato ben 9 gol complessivamente in stagione: una nuova mossa vincente per ambire a grandi palcoscenici. Saranno settimane intense per conoscere così i primi acquisti in casa bianconera. La Juventus cercherà di avere la meglio anticipando anche il Napoli. Conte dovrà prendere una decisione immediata in vista del suo futuro: può lasciare subito Napoli per accettare la proposta del club bianconero.

Lo stesso presidente De Laurentiis avrebbe già incontrato a Roma durante gli Internazionali di tennis anche Max Allegri. Un intreccio decisivo tra Torino e Napoli per vederci chiaro. Una girandola di allenatori di spessore internazionale: ecco la nuova mossa vincente da Bologna per rivoluzionare l’attacco bianconero.

Un momento già importante per mettere a segno un nuovo colpo da urlo: Ndoye è felice di continuare con la maglia del Bologna, ma tutto può cambiare in poco tempo per volare alla Juventus.