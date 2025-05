“Segue Conte alla Juventus”: via libera per il doppio addio al Napoli

Le ultime sul futuro del tecnico pugliese oggi al Napoli. Ecco dove potrebbe allenatore la prossima stagione: il punto della situazione

E’ tutto da scrivere il futuro di Antonio Conte. Con il tecnico pugliese le sorprese, d’altronde, sono dietro l’angolo e a Napoli non c’è la certezza di averlo ancora in panchina, anche la prossima stagione.

I campanelli d’allarme ne sono arrivati parecchi in queste settimane, ma come è giusto che sia, le attenzioni di tutti sono adesso all’ultima partita della stagione. Una partita che può permettere a Conte di scrivere una pagina importante della storia del Napoli. Vincere contro il Cagliari è l’obiettivo, poi si potrĂ parlare apertamente del futuro.

Aurelio De Laurentiis, qualora Antonio Conte dovesse decidere di non proseguire sotto il Vesuvio dovrĂ chiaramente trovare un degno erede. Sarebbero così soprattutto due i profili che tornerebbero di moda per il Napoli, quello di Massimiliano Allegri e quello di Vincenzo Italiano.Â

La palla, dunque, passa ad Antonio Conte, che in caso di addio, resterebbe, quasi certamente in Serie A. I tifosi del Milan lo sognano sulla panchina del Diavolo, così come i bianconeri su quella quella Juventus. Ma è proprio la Vecchia Signora che sta pensando seriamente di affidare la propria guida tecnica al mister pugliese.

Juve, Conte non sarĂ solo: il punto della situazione

L’avventura di Igor Tudor, d’altronde, è al capolinea. Al massimo allenerĂ la squadra al Mondiale per Club, ma poi sarĂ addio e la Juventus non ha alcuna intenzione di affidarsi a scommesse di alcun genere, dopo che l’avventura di Thiago Motta a Torino non è andata come si sperava. Servono certezze per riportare la Juventus in alto e lottare per lo Scudetto.

L’indizio che avvicinava Antonio Conte ai bianconeri era arrivato qualche giorno fa. Era stato il quotidiano La VeritĂ a svelare una clamorosa frase di Lele Oriali: “Questa volta non posso andare dove va lui”, frase che lo storico collaboratore di Conte avrebbe detto ad alcuni suoi amici. Facile pensare alla Juve (al massimo al Milan), visto il passato interista dell’ex centrocampista.

Oggi, però, Momblano, che conosce bene le dinamiche del mercato bianconero, ha affermato che “Lele Oriali ha aperto alla possibilitĂ concreta di seguire Antonio Conte alla Juventus”. Parole queste del giornalista, rilasciate nel corso di Juventibus.