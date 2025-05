Intreccio Conte-Juve, mercato da 200 milioni: non solo Allegri per il Napoli

Antonio Conte catalizza l’attenzione e non solo per la corsa scudetto: futuro in bilico al Napoli, c’è sempre la corte della Juventus

Tra scudetto e futuro. Ad Antonio Conte manca l’ultimo passo per conquistare lo scudetto con il Napoli e intanto non si placano i rumors su un addio agli azzurri al termine del campionato.

Il tecnico salentino è sulla bocca di tutti e in Serie A intriga Milan e soprattutto Juventus, pronta a riportarlo a Torino per tornare al vertice e lottare per il titolo. Le voci sono sempre più insistenti, con il club bianconero che avrebbe deciso di affidarsi al Conte-bis in panchina dopo la parentesi con Tudor, che comunque sarà alla guida della ‘Vecchia Signora’ nel Mondiale per Club.

Nulla però è ancora deciso e le sorprese potrebbero non mancare nelle prossime settimane: intanto Conte è concentrato solo sulla lotta allo scudetto e solo dopo parlerà con il patron De Laurentiis.

Napoli, Allegri (in pole) e Baroni nella lista di De Laurentiis se Conte lascia

Conte chiede garanzie al presidente del Napoli e potrebbe anche restare alla guida dei partenopei come scrive stamane ‘Il Mattino’.

Le richieste dell’allenatore leccese sarebbero chiare: squadra rivoluzionata con 8-9 acquisti, un big per reparto e circa 200 milioni di budget sul mercato. Volontà già a conoscenza del Ds Manna e sul quale De Laurentiis non avrebbe chiuso. Con queste premesse Conte resterebbe al Napoli, allontanando le sirene della Juventus che non gli assicurerebbe una campagna acquisti da 100 milioni e dove troverebbe diverse incognite viste le difficoltà riscontrate dai bianconeri nelle ultime stagioni.

Intanto De Laurentiis ha iniziato a cautelarsi nel caso in cui le cose andassero diversamente con l’ex Ct della Nazionale: confermati i contatti con Allegri che rimane in pole come raccontato da Calciomercato.it, mentre al patron del Napoli piace molto anche il profilo di Baroni, attualmente legato alla Lazio da un altro anno di contratto.