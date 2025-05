Inter, UFFICIALE: secondo rinforzo per il Mondiale per Club

Arriva una nota ufficiale che fa felice il club milanese, svolta all’improvviso: sarà agli ordini di Inzaghi già nel prossimo torneo

In una stagione già costellata da un numero elevatissimo di partite, ormai 57, per l’Inter il meglio inizia adesso. Ora, i nerazzurri sono pronti a giocarsi veramente il tutto per tutto, con l’ultima gara di campionato in cui provare a ribaltare il verdetto della classifica che li vede alle spalle del Napoli, la finale di Champions League e poi il Mondiale per Club.

Insomma, c’è ancora tanto, tantissimo da fare, per i nerazzurri, che sono pronti a confermarsi ancora una volta protagonisti e si giocano prestigio e trofei, facendo ricorso alle ultime, residue energie. Nel frattempo, pensando già a quello che potrà essere il futuro, con le prime mosse di mercato che si stanno già pianificando.

L’Inter è molto vicina a Luis Henrique, come raccontato da Calciomercato.it, ma dopo Sucic, bloccato già nei mesi scorsi, potrebbe essere un altro giocatore a precederlo e a entrare nella rosa interista per il Mondiale per Club.

Inter, Pio Esposito al Mondiale per Club: la FIFA da’ ragione alle società, niente Nazionale

Conclusa la stagione in Serie B, con lo Spezia impegnato nei playoff per salire di categoria, dopo aver fatto la differenza nel torneo cadetto, Pio Esposito tornerà alla base e potrà dare una mano negli Stati Uniti.

A giugno, in realtà, ci sarebbero gli Europei Under 21, con l’attaccante indiziato per una convocazione, ma secondo quanto statuito dalla FIFA ci sarà una deroga per i club partecipanti al Mondiale per non concedere i giocatori alle Nazionali. Così, Inzaghi potrebbe avere a disposizione il giovane bomber. Oltre a poter contare sugli eventuali acquisti che l’Inter dovesse riuscire a mettere a segno nella ufficializzata finestra di mercato di inizio giugno, dall’1 al 10, sempre per i 32 club impegnati negli USA da metà giugno a metà luglio.