Inter, il Real ha le idee chiare su Nico Paz: “Ora vale 50 milioni” | ESCLUSIVO

A ‘TiAmoCalciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, il punto sulla situazione del talento argentino che ha incantato in Serie A e a cui pensano nerazzurri e ‘Blancos’

Il Real ha le idee molto chiare sul calciomercato. Dopo l’ingaggio di Xabi Alonso e l’acquisto di Huijsen, il club sta concretamente ragionando sul rientro di Nico Paz.

Il fantasista argentino, con cittadinanza spagnola, è considerato un patrimonio del club e l’allenatore spagnolo lo considera già pronto per la prima squadra. Per riportarlo alla base, al Real basta esercitare la recompra fissata quest’anno sui 9 milioni di euro e valida a partire dal primo luglio. Il calciatore classe 2004 ha sempre parlato molto bene del Como e di Cesc Fabregas, con cui vanta un ottimo rapporto. Ma la chiamata del Real non può lasciarlo ovviamente indifferente.

Sulla sua situazione di mercato, ne abbiamo parlato, ai microfoni di ‘TiAmoCalciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, con Fernando Tavero di ‘As’. “Avevano già capito al Real Madrid che c’era del potenziale su Nico Paz e il giocatore ha soddisfatto le aspettative – ha spiegato il giornalista – Paz ha ‘rotto’ la Serie A, è stato uno dei migliori sorprendendo un po’ tutti. I ‘Blancos’ vogliono attivare la recompra già questa estate e la sua situazione è già sul tavolo degli uffici del Real Madrid. Una nuova cessione? Il Real Madrid riprende Nico Paz per tenerlo in rosa, la sua valutazione è di cinquanta milioni di euro. L’argentino è un calciatore che piace molto anche a Xabi Alonso. L’Inter è ormai fuori dai giochi”.

Poi sul suo ambientamento a Como, Tavero ha proseguito: “Quando Nico Paz è arrivato non l’ha fatto semplicemente per giocare in Serie A, ma proprio per il progetto del club lombardo con alla guida un allenatore come Cesc Fabregas. Il Como sembra anch’esso ormai tagliato fuori dalla possibilità di acquistare Nico Paz anche se Pablo, padre del calciatore, vorrebbe che Nico continuasse ancora in Serie A con la squadra di Fabregas. Il Real Madrid ha tre opzioni di recompra, una ogni anno, a otto, nove e dieci milioni, ma è quasi scontato che Nico Paz torni al Real Madrid questa estate”. Infine, sul ruolo: “In casa Real Madrid vorrebbero abbassare un po’ di più Nico Paz rispetto a come sta giocando ora, anche perché i ‘Blancos’ sono sulle tracce di un altro centrocampista incursore con dei gol”.