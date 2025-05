Inter: addio Bisseck, l’erede arriva dalla Francia

Il futuro del tedesco potrebbe essere lontano da Milano e per la sua sostituzione c’è un’idea importante dalla Ligue 1. Un giocatore che interessa da tempo ai nerazzurri

L’Inter è al lavoro sul calciomercato. Nonostante il discorso Scudetto è ancora aperto, in viale della Liberazione si stanno sondando diversi profili per individuare i giusti giocatori che possono consentire il salto di qualità in rosa. Uno dei reparti destinati ad essere rivoluzionati entro il prossimo biennio è quello difensivo. Acerbi e de Vrij si avviano verso la conferma fino al 2026 mentre per Bisseck l’ipotesi di una partenza in questa sessione estiva non è assolutamente da escludere.

Il centrale tedesco ha fatto davvero molta fatica a trovare continuità e davanti ad una proposta importante (circa 40 milioni di euro ndr) si potrebbero aprire le porte per una cessione nel prossimo calciomercato. E per sostituirlo si guarda con attenzione in Francia. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in una trattativa che si preannuncia molto complicata vista anche la concorrenza.

Calciomercato Inter: occhi in Ligue 1, piace un difensore

La linea di Oaktree è stata sin da subito molto chiara. La proprietà americana ha chiesto alla società di ringiovanire le rosa e sono diversi i calciatori messi nel mirino dal club. Nelle prossime settimane un giocatore potrebbe scalare le gerarchie e diventare uno dei principali obiettivi di viale della Liberazione soprattutto in caso di addio di Bisseck.

Secondo le informazioni di Konur, l’Inter sarebbe ritornata con forza su Facundo Medina del Lens. Un profilo già offerto in passato ai nerazzurri, ma alla fine non c’è stata la volontà di chiudere. Ora, però, la situazione è diversa e si parla della possibilità di andare a chiudere una operazione di calciomercato molto importante. Ci sarà da battere una concorrenza molto folta (si parla anche di Napoli ndr) e quindi non è da escludere che si possano anticipare i tempo.

Stando alle indiscrezioni, il Lens lo valuta intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra comunque importante, ma che con la cessione di Bisseck potrebbe essere fattibile. Vedremo se Marotta e l’Inter si muoverà in questo senso oppure andrà su altri obiettivi.

Mercato Inter: Medina da tempo un obiettivo nerazzurro

Da tempo Medina è un obiettivo dell’Inter. Il giocatore era stato accostato ai nerazzurri già la scorsa stagione. Poi la scelta di andare su Palacios. Ora, però, la situazione è un po’ diversa e il classe 1999 potrebbe essere davvero un profilo da prendere nel prossimo calciomercato.

Il Lens è pronto ad ascoltare tutte le offerte. Vedremo se l’Inter riuscirà a soddisfare i 35 milioni del club francese o si andrà su altri giocatori per sostituire Bisseck.