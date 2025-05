Inter, nuovo attaccante per Inzaghi: Bisseck pedina di scambio

L’Inter si sta muovendo per regalare un nuovo attaccante nelle mani di Simone Inzaghi ed in tal senso la chiave per sbloccare questo affare è rappresentato dallo scambio con Bisseck. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il futuro dei nerazzurri è strettamente vincolato e legato al suo presente, dal momento che la posta in palio è davvero di alto profilo. In primo luogo, in ordine solo di tempo, c’è la lotta per lo Scudetto, con la squadra di Simone Inzaghi che ha un punto di ritardo sul Napoli e due giornate di campionato per cercare di ribaltare la situazione, per così dire. Per la finale di UEFA Champions League contro il Paris Saint Germain, invece, l’appuntamento è invece fissato, come è noto ai più, al 31 maggio. Ma, in tutto questo, non si può trascurare il calciomercato.

In estate, infatti, la compagine nerazzurra non può restare a guardare, perché la squadra ha bisogno di essere puntellata ed in parte anche cambiata nella sua natura. Soprattutto nel reparto avanzato, dal momento che Correa, Arnautovic e Taremi non hanno convinto alle spalle di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, titolari inamovibili. In tal senso, per il nuovo attaccante arriva il guizzo a sorpresa, con Bisseck che può fungere da pedina di scambio in questa maxi operazione. Andiamo a vedere ulteriori dettagli a riguardo.

Nuovo attaccante per Inzaghi: Bisseck sacrificato dall’Inter

Come è noto, infatti, il difensore tedesco dell’Inter è oggetto del desiderio di tanti top club. Sicuramente in Germania, ma in particolar modo in Premier League. In tal senso, è proprio dei giorni scorsi la notizia dell’offerta da capogiro del West Ham per Bisseck, che dunque potrebbe salutare. Ma proprio dagli Hammers, stando a quanto raccontato da SpazioInter, i nerazzurri si stanno muovendo sulle tracce di Mohammed Kudus, fortissimo attaccante proprio del West Ham e della Nazionale ghanese.

Si tratta di un giocatore molto duttile, dal momento che da ala destra dà il meglio di sé ma che può giocare anche a sinistra o da trequartista. Il West Ham, infatti, ha versato nelle casse dell’Ajax ben 43 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni ed ora la sua valutazione supera i 50 milioni. Proprio per questo motivo l’Inter potrebbe pensare di sacrificare Bisseck proprio per arrivare a questo talento ghanese.

A quanto pare, infatti, la volontà dei nerazzurri è quella di chiudere questa operazione in tempo per il Mondiale per club, altro grande obiettivo di questa stagione dell’Inter che resta di alto profilo. Proprio per questo motivo, infatti, le prossime settimane saranno decisive per capire la direzione che prenderà questa trattativa.