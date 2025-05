Calciomercato, Udogie torna in Serie A: l’intuizione del ds

Udogie non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A. Dopo l’exploit all’Udinese, è volato in Premier League al Tottenham: ecco la decisione

Novità importanti per conoscere il futuro di Udogie. Il laterale del Tottenham e della Nazionale italiana è pronto per sbarcare subito nuovamente in Serie A: ecco la decisione definitiva da parte del nuovo direttore sportivo.

Una nuova svolta per il futuro di Udogie. Novità importanti in vista della prossima stagione per conoscere così la sua destinazione in Serie A. Il laterale del Tottenham potrebbe così tornare subito protagonista nel campionato italiano: spunta la decisione del ds. Tutto può cambiare nelle prossime ore: spunta l’alternativa ad un big pronto a fare le valigie in estate. Una nuova scelta per ambire a grandi palcoscenici: una nuova mossa vincente in vista della prossima stagione.

Calciomercato, Udogie è pronto per il ritorno: la verità

Una voglia immensa per trovare così entusiasmo dopo l’esperienza in Premier League. Udogie potrebbe così sbarcare subito nel campionato italiano: il nuovo intreccio in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Destiny Udogie è pronto ad essere il sostituto di Theo Hernandez. Il terzino francese potrebbe dire addio alla squadra rossonera per una nuova destinazione in Europa. Una nuova svolta in vista della prossima stagione: Udogie può lasciare subito il Tottenham per volare subito in Serie A.

In passato è stato accostato anche alla Juventus e al Napoli, ma ha optato per la destinazione in Premier League. Ora il suo obiettivo è quello di tornare protagonista con la maglia del Milan: ecco la decisione di Igli Tare con l’arrivo del ds in rossonero. Una nuova mossa vincente per rinforzare le corsie esterne in caso di addio di Theo Hernandez, accostato alle big europee.

Saranno ore intense per conoscere così il prossimo ds del Milan: Tare è pronto alla firma per iniziare subito il suo grosso lavoro con la società rossonera. L’ex ds della Lazio non vede l’ora di essere protagonista con un nuovo progetto interessante in Serie A. L’obiettivo del Milan è quello di tornare a competere per lo Scudetto.

I prossimi giorni saranno decisivi per ambire a grandi palcoscenici: una nuova voglia di emergere nel campionato italiano portando la sua esperienza accumulata in Premier League. Ormai è diventato grande per essere subito protagonista in Italia.