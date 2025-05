Calciomercato, arriva il talento croato: la svolta in Serie A

Nuovo affare nel campionato italiano con l’arrivo del talento dalla Croazia. Spunta l’annuncio: ecco la nuova decisione in ottica futura

Il calciomercato può regalare tante storie affascinanti in Serie A. Ecco la nuova decisione in vista della prossima stagione per il trasferimento del giovane centrocampista croato. Può arrivare subito in Italia firmando con una big: tutta la verità sull’affare.

Il campionato italiano è tornato ad essere molto competitivo. Un duello a distanza molto affascinante tra Napoli ed Inter in ottica Scudetto: spunta il nuovo talento croato pronto a sbarcare in Serie A. L’estate sta arrivando e così iniziano a diffondersi le prime indiscrezioni di mercato per la prossima stagione. Tutto può cambiare in tempi brevi per accoglierlo subito nel campionato italiano. La Serie A non vede l’ora di essere ancora protagonista in Europa mettendo in luce i propri talenti in giro: ecco la nuova decisione, può firmare subito con una big italiana.

Calciomercato, la svolta dalla Croazia: l’annuncio

Pochi minuti fa è arrivata la nuova notizia suggestiva di mercato: il talento croato, classe 2003, non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, su X Martin Baturina potrebbe subito dire addio alla Dinamo Zagabria in estate per una cifra vicina ai 20/25 milioni. Oltre all’Eintracht Francoforte, ci sono anche diversi top club italiani sulle sue tracce.

Un momento decisivo per compiere il definitivo salto di qualità in vista della prossima stagione. Il centrocampista croato, classe 2003, è già stato accostato ad Inter e Milan in passato: pochi minuti fa è arrivato un nuovo annuncio decisivo. Saranno decisivi i prossimi giorni per conoscere subito la sua prossima destinazione molto ambita.

Un nuovo colpo di scena per vederlo subito nel campionato italiano. Baturina è stato accostato anche al Real Madrid in passato per essere protagonista con le big d’Europa. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in vista della prossima stagione: la concorrenza è folta per assicurarsi uno dei migliori centrocampisti europei dei prossimi anni.

I due top club milanesi ci proveranno fino alla fine, ma occhio anche altri club italiani pronti a soffiare il giocatore croato. Ormai ci siamo: Baturina potrebbe essere subito protagonista in Serie A. La sua decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni: spunta tutta la verità annunciata da Fabrizio Romano.