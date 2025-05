“Voleva dare rigore all’Inter”: la verità di Pistocchi sull’audio Var sparito

Non si placano le polemiche tra Napoli ed Inter nella lotta Scudetto: la rivelazione di Maurizio Pistocchi

Non mancano polemiche e veleni nell’appassionante lotta Scudetto tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi. Tutto si deciderà all’ultima giornata, dopo settimane ricche di episodi arbitrali ed altrettante polemiche, da N’Dicka-Bisseck in Inter-Roma agli episodi di Inter-Lazio e Parma-Napoli.

Maurizio Pistocchi, su X, ha scritto: “Vi ricordate la trattenuta di N’Dicka su Bisseck in Inter-Roma? Fatevi due domande:

1. Perché il direttore di gara non fu chiamato alla OFR dal Var Di Bello? Chiedetelo all’AVAR Piccinini che aveva suggerito la OFR

2. Per quale motivo il dialogo tra il Var Di Bello e l’arbitro Fabbri non è stato MAI trasmesso da Dazn a Open Var? Chiedetelo all’ospite d’onore della trasmissione. Chi non ha voluto è stato lui: il designatore Rocchi“. Il giornalista ha parlato così della mancata diffusione dell’audio Var post Inter-Roma. Focus, poi, anche sugli episodi arbitrali dell’ultima giornata di campionato, quella che potrebbe aver deciso lo Scudetto in favore degli azzurri.

Inter e Napoli, Pistocchi rivela: “Guida non ha detto una parola”

“Se poi volete sapere come mai nel dialogo tra l’arbitro Chiffi e il Var Di Paolo che ha portato alla concessione del rigore del 2:2 in Inter-Lazio trasmesso a Open Var non si è MAI sentita la voce dell’Avar più chiacchierato d’Italia, Guida… semplice: non ha detto una parola”, ha rivelato Pistocchi sull’arbitro designato in sala Var per Inter-Lazio.

Il giornalista ha poi concluso sui propri canali social: “Un ultimo sfizio? Volete sapere chi era il Var di Parma-Napoli, che ha portato l’arbitro Doveri all’annullamento del calcio di rigore al 90’ ripescando un fallo – inesistente – di Simeone? Marino, il VAR che in Fiorentina-Inter dello scorso anno “obbligò” l’arbitro Aureliano a concedere un calcio di rigore per un presunto fallo di Sommer”. La lotta Scudetto è sempre più infuocata.