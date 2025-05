Serie A, c’è l’accordo con ten Hag: sarà lui il nuovo allenatore

Dopo la complicata esperienza sulla panchina del Manchester United Erik ten Hag è pronto a tornare a mettersi in gioco.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore olandese sarebbe in trattativa con un’altra grande d’Europa che avrebbe deciso di ripartire proprio da lui con l’auspicio di avviare un ciclo vincente. Non sarà semplice, visto che si dovrà praticamente ripartire da zero, ma la sensazione è che ten Hag sia l’uomo giusto, sennò la dirigenza non l’avrebbe neanche mai preso in considerazione per il ruolo di allenatore.

Adesso non si aspetta altro che l’ufficialità, conseguenza diretta ad un accordo che potrebbe e dovrebbe essere raggiunto nelle prossimissime ore.

ten Hag torna in panchina: accordo vicino

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Erik ten Hag, fermo dall’ultima esperienza sulla panchina del Manchester United. Nonostante le difficoltà riscontrate alla guida dei Red Devils, il nome del tecnico olandese resta uno dei più appetibili sulla scena internazionale per via anche degli ottimi risultati che ha ottenuto precedentemente all’Ajax.

Nel corso di questi mesi ten Hag è stato accostato anche alla panchina della Roma, ma il suo futuro non sarà in Serie A. L’olandese sarebbe infatti discutendo con un’altra grande d’europea, alla ricerca di un allenatore proprio come lui dal quale ripartire in vista della prossima stagione. Nulla di confermato al momento, sono chiacchiere di corridoio, ma la sensazione è che si intraprenderà proprio questa strada.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi del De Telegraaf, Erik ten Hag potrebbe tornare ad allenare l’Ajax, visto che il club di Amsterdam lo starebbe valutando come possibile sostituto di Francesco Farioli, che dopo un anno ha deciso di lasciare i Lancieri per via dell’immensa delusione maturata al termine di una stagione che ha visto la formazione biancorossa perdere incredibilmente il campionato all’ultima giornata.

Svolta nel futuro di ten Hag: sbarca in Serie A

Erik ten Hag sarà il nuovo allenatore dell’Ajax. In Olanda non si parla di altro, anche perché la panchina dei Lancieri è ad oggi vuota per via delle dimissioni di Francesco Farioli, il cui futuro potrebbe essere in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, il tecnico italiano sarebbe uno dei principali candidati alla panchina della Roma, anche se dall’Inghilterra si vocifera di un forte interesse da parte del Tottenham, con Fabio Paratici che starebbe lavorando sotto traccia per cercare di portarlo seriamente a Londra, così da creare un connubio all’italiana proprio come successe in passato con Antonio Conte. Staremo a vedere.