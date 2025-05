Klopp alla Roma, arriva la dichiarazione ufficiale dell’agente

Tra sogno suggestione e realtà: c’è anche il tedesco nella lista dei Friedkin per la panchina giallorossa, le parole del rappresentante del tecnico ex Liverpool

Jurgen Klopp alla Roma? Nelle ultime ore è deflagrata la ‘bomba’ su un possibile approdo del tecnico tedesco sulla panchina giallorossa per il dopo Ranieri.

A smentire i rumors sul passaggio di Klopp alla guida dei giallorossi ci ha pensato però l’agente del tecnico, Marc Kosicke: “Non è vera la voce che indica Klopp come prossimo allenatore della Roma“, le sue parole al portale arabo ‘Winwinallsports’.

“Ho letto la notizia di Klopp prossimo allenatore della Roma e posso dire che non c’è niente di vero“, ha aggiunto il rappresentante dell’allenatore tedesco, attualmente coordinatore delle squadre del gruppo Red Bull dopo l’addio la scorsa stagione al Liverpool.

Klopp sulla panchina della Roma? C’è la secca smentita dell’agente

Tra sogno, suggestione e realtà, nelle ultime ore avevano preso forza le voci su un possibile trasferimento di Klopp sulla panchina della Roma in vista della prossima stagione.

Klopp addirittura avrebbe già dato il suo benestare alla proposta dei Friedkin e stilato la prima lista di nomi per il mercati estivo come riportato dalla ‘Stampa’. Il tutto però è stato seccamente smentito questa mattina dal suo agente, che ha allontanato con forza le voci su un eventuale approdo del suo assistito alla guida della squadra capitolina.

Da capire adesso se le dichiarazioni del procuratore di Klopp siano solo dei virgolettati di circostanza o veramente non ci sia nulla di vero sull’interesse e le trattative con la Roma. La società giallorossa e il Ds Ghisolfi sono alla ricerca del post Ranieri per la prossima stagione e uno dei potenziali nomi per la panchina resta quello di Gian Piero Gasperini, che comunque non ha escluso la permanenza all’Atalanta visto il contratto in scadenza nel 2026 con la ‘Dea’. In netto ribasso invece le quotazioni di Allegri, con il tecnico toscano primo nome in casa Napoli se Conte dovesse lasciare il club partenopeo.