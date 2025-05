Scippo Juve all’Inter: al Mondiale per Club con un’altra maglia

La rassegna iridata per club in USA può cambiare parecchio le dinamiche di mercato e in questo caso i nerazzurri rischiano di essere penalizzati

Saranno estati di grandi cambiamenti sul panorama calcistico europeo, che con alcuni dei suoi principali top club sarà impegnato anche negli USA nel Mondiale per Club. Inter e Juventus stanno lavorando per il futuro, in attesa di sapere il piazzamento finale del proprio campionato. E nel caso dei nerazzurri se potranno viaggiare in America da campioni d’Europa. In ogni caso entrambe le panchine sono incerte, per un motivo o per l’altro.

Tudor è in bilico e se dovesse liberarsi Antonio Conte dal Napoli sarebbe lui il prescelto. Dall’altra parte, invece, Inzaghi sta parlando del rinnovo con la dirigenza ma in queste ore è tornata prepotente la corte dell’Arabia Saudita. L’Al-Hilal sta provando a convincerlo con un grande progetto e un ingaggio da oltre 20 milioni all’anno, già dal primo giugno, appena dopo la finale di Champions. Il tecnico piacentino dovrà fare le sue valutazioni. Ma ci sono altre panchine prestigiose che cambieranno padrone pure in Europa, in primis quella del Real Madrid.

Ufficializzata già la separazione con Carlo Ancelotti diventato prossimo ct del Brasile, si attende ora solamente l’annuncio di Xabi Alonso che ha nel frattempo lasciato il Bayer. E il suo arrivo alla Casa Blanca farà intrecciare il mercato dei Galacticos anche con la Serie A. Oltre a Theo Hernandez, che la dirigenza del Real pensa di riportare a casa da un po’, il nome è quello di Nico Paz.

Il Real rivuole subito Nico Paz, poi deciderà. Ma c’è anche la Juve

L’argentino è stato una delle grandi sorprese di quest’anno, il Como vorrebbe trattenerlo e Fabregas non ha mai nascosto la sua volontà e l’importanza di questo giocatore. Che ha attirato le attenzioni di parecchi club, in primis l’Inter, ma su cui il Real Madrid ha una clausola di recompra che sembra intenzionato a esercitare. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, i Blancos vorrebbero riportare subito Nico Paz a casa per giocare il Mondiale per Club, così sono pronti a sborsare gli 8 milioni dell’opzione di riacquisto. Poi si vedrà.

Il quotidiano spagnolo, infatti, spiega che dopo la rassegna iridata negli USA che si concluderà a metà luglio il Madrid prenderà una decisione sul calciatore classe 2004. E gran parte della decisione spetterà a Xabi Alonso. Per cui non è comunque da escludere un ritorno di Nico Paz in Serie A, magari sempre al Como oppure all’Inter. Ma a seguirlo da vicino, scrive ancora il quotidiano, c’è pure la Juventus. L’ennesimo derby di mercato insomma.