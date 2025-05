Milan, Tare nuovo ds: pronti 50mln per il nuovo Gerrard

Nel futuro del Milan arriva un importante colpo di scena. Con Tare nuovo direttore sportivo prende piede la trattativa per il nuovo Gerrard da consegnare a questa squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Sta per volgere al termine una stagione da incubo per il Milan, in cui praticamente non c’è nulla da salvare. E’ stata sbagliata ogni scelta possibile ed immaginabile, da quella dei due allenatori (risultati alla mano, senza nulla togliere alle qualità sia di Paulo Fonseca che di Sergio Conceicao) fino ad arrivare agli innesti di gennaio. Da Santiago Gimenez fino ad arrivare a Joao Felix. In tal senso, la priorità per iniziare a lavorare in vista del prossimo anno è quella di individuare il nuovo direttore sportivo.

Stando alle ultime notizie che circolano da questo punto di vista, la scelta del Milan pare che sia caduta, secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, proprio su Igli Tare, con l’ex Lazio pronto a tornare in sella, metaforicamente parlando. Da questo punto di vista, il nuovo ds dei rossoneri, in attesa ovviamente, con un nuovo incontro col Milan in programma già oggi, potrebbe seriamente guardare in casa Liverpool per il primo colpo capace di infiammare lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, ovviamente sponda rossonera.

Tare guarda in casa Liverpool per il futuro del Milan: le ultime

Senza la UEFA Champions League ed i suoi introiti, sarà fondamentale cedere bene alcune pedine per poter finanziare delle entrate. Ed individuare i rinforzi da consegnare al nuovo allenatore. In tal senso, stando a quanto raccontato da MilanLive, attenzione ad un nome nuovo. A quanto pare, infatti, il Milan ha messo gli occhi su una vecchia fiamma dei rossoneri, vale a dire Dominik Szoboszlai, che al Liverpool ha preso in eredità la pesantissima maglia numero 8 che è stata di Steven Gerrard.

La trattativa non è per niente facile, dal momento che il Liverpool fa una valutazione del calciatore, a quanto si legge, che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Ma attenzione ad alcuni incastri interessanti. Se, infatti, per davvero Reijnders dovesse salutare (continua a piacere e non poco a Manchester City ed a Real Madrid) per circa 70 milioni, allora il Milan avrebbe la disponibilità economica per sferrare l’assalto.

In 48 partite con la maglia del Liverpool quest’anno, Szoboszlai, centrocampista anche della Nazionale ungherese, ha messo a segno 8 gol e 9 assist. Si tratterebbe di un profilo che potrebbe fare la differenza in Serie A ed il Milan, a quanto pare, delle riflessioni le sta facendo. Si attendono sviluppi.