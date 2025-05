Milan, primo rinforzo per Xavi: arriva da Barcellona

Una voglia di ripartire per mirare in alto. Il Milan dovrà subito pensare ai prossimi colpi per il futuro: i rossoneri cercheranno di centrare la qualificazione in Conference. L’ultima idea da Barcellona

Saranno ore decisive in casa Milan per scegliere subito il nuovo allenatore per la prossima stagione. Entro giugno si conoscerà il nuovo direttore sportivo per programmare in tempi brevi: sprint per Xavi in caso di accordo saltato con Sarri. L’allenatore toscano è in pole per rimettersi subito al lavoro, ma l’allenatore spagnolo resiste ancora. Ecco la nuova idea da Barcellona: è in lista di sbarco.

Novità importanti per il futuro della panchina del Milan. Spunta la nuova decisione per il prossimo allenatore rossonero: Sarri è in pole, ma potrebbe esserci uno spiraglio decisivo per l’arrivo di Xavi. L’ex allenatore del Barcellona è alla ricerca di un nuovo progetto interessante in Serie A: potrebbe così riportare in alto la squadra rossonera in vista della prossima stagione. Può dire subito addio al club blaugrana: l’intreccio decisivo con l’allenatore spagnolo.

Calciomercato, la nuova idea da Barcellona: voglia di ritornare al top

Tutto può cambiare nelle prossime settimane per conoscere il futuro della panchina rossonera. Xavi resta tra i papabili per essere subito protagonista in Serie A: ecco la nuova soluzione immediata.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Marc-Andrè ter Stegen è pronto a salutare il Barcellona. In caso di arrivo di Xavi sulla panchina rossonera, l’estremo difensore tedesco potrebbe essere il primo nome dell’allenatore spagnolo. Il Milan dovrà prendere subito una decisione per il futuro del portiere francese Mike Maignan: tutto può cambiare in casa rossonera per iniziare un nuovo progetto vincente.

Il rinnovo del numero uno del Milan è sempre in alto mare: un accordo di massima è già stato fissato, ma il suo contratto scadrà nel giugno 2026. Il club rossonero non ha intenzione di perderlo a parametro zero: servirebbero 20 milioni in casa di cessione del francese.

Al momento ter Stegen è pronto a cambiare aria nonostante sia un capitano del Barcellona. Wojciech Szczesny è stato artefice di una stagione da urlo: l’ex Juventus si è rimesso subito in gioco fornendo prestazioni entusiasmanti. Flick vorrebbe così un nuovo portiere con il polacco pronto a svolgere la funzione di dodicesimo.

Una voglia immensa di ritrovare quella serenità ormai persa. Una stagione completamente da dimenticare: soltanto il trionfo in Supercoppa italiana ha ridato un po’ di entusiasmo a metà anno con l’arrivo di Sergio Conceicao. L’allenatore portoghese si appresta a vivere la sua ultima partita sulla panchina del Milan: la voglia di rivalsa è già tanta in casa rossonera.