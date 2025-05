Juventus, Conte si avvicina: rinforzo dal Barcellona per il sì

In casa Juventus si parla in maniera sempre più insistente di Antonio Conte ed in tal senso emerge un nome nuovo per rinforzare la squadra che arriva direttamente dal Barcellona. Andiamo a vedere le ultime notizie.

La Juventus pare stia puntando con decisione su Antonio Conte in vista della prossima stagione. Le speranze, infatti, che Igor Tudor possa restare sulla panchina bianconera sono ridotte davvero all’osso, dal momento che il percorso non è stato tale da mettere tutti d’accordo nella dirigenza circa la sua permanenza. La priorità, però, in queste ore, è cercare di capire se ci sono effettivamente dei margini per strappare il tecnico azzurro al Napoli. Che, però, dal canto suo non manca mai di sottolineare come altrove ci sia più abitudine a vincere e che determinate cose in azzurro non si possano fare.

Ovviamente, però, da parte della Juve occorre dare delle garanzie a Conte, che non accetterebbe la piazza juventina solo per amore. Serve che gli venga messa a disposizione una squadra pronta a vincere e ad essere realmente competitiva. E, come sempre accade con lui, serve un mercato di assoluto valore. In tal senso, pare che Giuntoli si stia muovendo puntando gli occhi in casa Barcellona per il primo rinforzo della nuova Juventus. E si tratterebbe di un nome che, per caratteristiche, sembra perfetto per l’attuale allenatore del Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La Juventus guarda in casa Barcellona: colpo da 90 per Conte

Il Barcellona, come è noto, ormai da diverso tempo sta facendo i conti con una situazione economica e finanziaria davvero delicata. Per questo ogni anno deve fare dei sacrifici in termini di uscite finalizzate a finanziare delle entrate. In tal senso, stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, la Juventus pare che stia per condurre in porto l’operazione per assicurarsi le prestazioni di Ronald Araujo. Roccioso e fortissimo difensore centrale, è al passo d’addio con i catalani e pare pronto a sbarcare in Serie A.

A quanto pare la Juve, pur di convincere i catalani a lasciar partire il centrale di difesa, sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Un segnale sicuramente forte per Antonio Conte di sicuro, ma anche per tutte le altre concorrenti in Serie A. Araujo andrebbe a comporre, accanto a Bremer, una coppia di difesa tra le più forti del campionato. Così, dopo una stagione difficile, il difensore centrale pare pronto per misurarsi con una sfida impegnativa come la Juventus, lasciando il Barcellona dopo ben 6 anni fatti di tante gioie ma anche di qualche amarezza.