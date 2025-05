Il tecnico tedesco fa parlare di sé per i rumors di mercato, scopri quali sono stati i 5 calciatori che hanno realizzato più gol sotto la sua guida

Jurgen Klopp è stato uno degli allenatori moderni più impattanti nel calcio mondiale. Partito come giocatore, a inizio anni 2000 ha iniziato la sua carriera come tecnico e ha ottenuto risultati importantissimi. La sua prima esperienza al Magonza è durata dal 2001 al 2008, con 270 partite alle spalle e un’esperienza incredibile accumulata.

Proprio quell’avventura, gli diede la possibilità di spiccare il primo volo verso il Borussia Dortmund. Il tedesco riuscì a rendere i giallo-neri una squadra vincente e divertente da vedere. Fino al 2015 riuscì a vincere 2 volte la Bundesliga, una volta la Coppa di Germania e una volta la Supercoppa tedesca. Riuscì anche a portare i suoi ragazzi in finale di Champions, ma si arrese al Bayern Monaco.

Ormai 10 anni fa, poi, fu la volta del Liverpool e la sua carriera si è consacrata definitivamente. Con i Reds vince tutto: Champions League, Premier, Mondiale per Club, Supercoppa Uefa, Supercoppa d’Inghilterra, FA Cup e Carabao Cup. Fa accetta di titoli e si ferma. Dopo un anno di stop è stato accostato alla Roma, un sogno di mercato che rischia però di non vedere la luce.

Ci siamo, però, chiesti, quali sono stati i 5 giocatori che hanno segnato più gol sotto la gestione di Klopp. Sia che il tedesco scelga di approdare in Italia, che di ritornare più in generale ad allenare, o che rimanga fermo nel suo momentaneo ritiro. Nel nostro focus abbiamo stilato una classifica, partendo da chi ha segnato “di meno”.

Diogo Jota: l’arma in più di Klopp

Al quinto posto di questa classifica troviamo l’attaccante portoghese. Arrivato al Liverpool nel 2020, ha subito saputo dimostrare di avere fiuto per il gol e nei 4 anni condivisi con il tecnico tedesco ha realizzato 55 reti. Si piazza, dunque, all’ultima posizione di questa speciale classifica, a dimostrazione che, sopra di lui, ci sarà spazio per veri e propri mostri sacri.

Robert Lewandowski: l’inizio del mito

É con Klopp che Robert Lewandowski si è fatto conoscere al mondo. I due hanno condiviso l’esperienza al Borussia Dortmund, con l’attaccante polacco che ha realizzato 102 gol sotto la gestione del tedesco. Anche grazie a lui, i giallo-neri arrivarono a vincere tutti quei trofei in anni d’oro per la storia del club.

Roberto Firmino: la super punta del Liverpool

Una garanzia Klopp l’ha sempre data: i suoi attaccanti segnano. Eccome se segnano. Questo è anche il caso di Roberto Firmino, medaglia di bronzo in questa classifica. Il brasiliano ha realizzato 111 gol con Klopp come allenatore, ottenendo un ruolo cruciale nel Liverpool dominante in tutto il mondo. Anni d’oro per il centravanti, che ha costituito un tridente di livello altissimo.

Sadio Mané: l’estro del genio

Non poteva che esserci lui al secondo posto di questa classifica, con 120 gol segnati sotto la gestione Klopp. Il senegalese ha vinto il Pallone d’Oro africano per 2 volte (senza la sospensione della kermesse per il Covid forse i titoli sarebbero stati di più ndr), condividendo i successi di quegli anni con un suo compagno di squadra. Un giocatore fenomenale, che ha incantato in Premier e non solo.

Mohamed Salah: futura leggenda del calcio

Futura perché oggi ancora gioca e lo fa sempre nel Liverpool, dove ha anche rivinto il campionato. Mohamed Salah è il giocatore che ha segnato più gol sotto la gestione Klopp. Parliamo di numeri impressionanti, con 205 reti realizzate. Ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria dei titoli nel Liverpool e, anche lui, è riuscito a diventare 2 volte Pallone d’Oro africano. Quello europeo lo ha solo sfiorato, arrivando quinto, ma ancora oggi fa la differenza. Resta uno dei calciatori africani più forti di sempre.