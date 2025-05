Juve, futuro con Antonio Conte: le richieste del tecnico sul mercato non sorprendono

Il tecnico salentino potrebbe lasciare seriamente il Napoli e i bianconeri preparano l’assalto con una serie di nomi già in testa

Con la vittoria di domenica contro l’Udinese, la Juventus si è avvicinata alla qualificazione in Champions League, ma manca un ultimo passo ma guai a dare qualcosa per scontato. Lazio e soprattutto Roma sono in agguato, basta poco per buttare tutto all’aria. Nell’ultima giornata di campionato i bianconeri faranno visita al Venezia, che dopo il ko a Cagliari si trova in una situazione disperata e ha bisogno di tre punti per sperare di salvarsi.

Al tempo stesso alla squadra di Tudor serve vincere per essere certa del quarto posto senza guardare gli altri risultati. Un pareggio basterebbe per mettere dietro la Lazio in ogni caso, ma non la Roma che è dietro di un solo punto ed è impegnata in casa dei rivali del Torino. E visto il ruolino di marcia dei giallorossi nel 2025, il rischio per la Juve di perdere tutto se non dovesse arrivare la vittoria è molto alto. Così come è altissimo quello di vedere i bianconeri con un altro allenatore dopo il Mondiale per Club, quindi dalla prossima stagione.

Il sogno, anzi probabilmente l’obiettivo, resta il ritorno di Antonio Conte che è il nome individuato dalla società per rilanciare il progetto, accantonando un po’ la questione giovani e lungo termine. Con la Champions, inoltre, sarebbe molto più facile accontentare un tecnico molto esigente come quello salentino. E qualche nome ‘pesante’ è già finito nel mirino della dirigenza anche magari pensando a Conte.

Da Osimhen a Tonali: le richieste di mercato di Conte alla Juventus

La Juventus dovrà prendere una punta titolare al posto di un Vlahovic diretto verso l’addio, Victor Osimhen resta il preferito ma difficilissimo da raggiungere, causa cifre e soprattutto De Laurentiis. Ma il nigeriano sarebbe il bomber perfetto per Conte, un ariete implacabile che ha bisogno magari di una guida ‘spirituale’. Attenzione, in caso, anche a Hojlund. Lookman è uno di quelli che in Serie A come in Europa ha dimostrato di fare la differenza, pur con qualche turbolenza. L’ex ct potrebbe rivedere in lui una sorta di Kvaratshelia, almeno per la zona di campo pur con caratteristiche completamente diverse.

In avanti da non trascurare anche il nome di Lucca, che piace a tante big italiane e come alternativa ai titolari può far comodo a Conte. Per il centrocampo sarebbe Sandro Tonali l’acquisto perfetto per l’attuale mister del Napoli: esperto ma giovane, carismatico, già vincente, ma soprattutto italiano. Facile intuire come l’ex Milan sarebbe una delle primissime richieste alla Juve. Un altro calciatore che farebbe più che piacere a Conte è di certo Ederson dell’Atalanta, tra i migliori centrocampisti in Italia e pure in Europa.

Tutte possibili richieste da parte del tecnico, che sono già in orbita bianconera da qualche tempo. Così come David Hancko del Feyenoord e Kim del Bayern Monaco, ex Napoli, in caso di separazione coi bavaresi non impossibile. Certo, l’ideale, il colpo perfetto nella testa di Conte sarebbe nuovamente Alessandro Buongiorno, ma il Napoli non se ne priverebbe mai e soprattutto lo stesso giocatore ha già rifiutato la Juve per questioni di cuore (granata).